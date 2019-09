Schwetzingen/Ketsch.Zum Weltalzheimertag, der am Samstag, 21. September, auf die Krankheit aufmerksam machen soll, zeigt das Schwetzinger Generationenbüro mit seinen Kooperationspartnern schon am Vorabend, also am Freitag, 20. September, im Central Kino in Ketsch wieder einen Film zum Thema – mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion.

Mit „Das innere Leuchten“ wird diesmal ein aktueller Dokumentarfilm, der gerade auf der Berlinale erfolgreich lief und im September in den Kinos gestartet ist, aufgeführt. Beobachtend erforscht der Film den Lebensalltag von Menschen mit Demenz in einer Pflegeeinrichtung und baut eine starke emotionale Nähe zu ihnen auf. Der Film wagt eine poetische Interpretation dieses besonderen Zustands und soll dazu beitragen, Ängste im Umgang mit Demenz abzubauen und jeden einzelnen als Menschen zu akzeptieren.

Es ist den Kooperationspartnern gelungen, eine Protagonistin aus dem Film einzuladen, die ihre persönlichen Erlebnisse im Anschluss an den Film schildern wird. Die Experten und Kooperationspartner des VHS Bezirks Schwetzingen, Generationenbüro, den Seniorenbüros Ketsch und Oftersheim, sowie der Pro Seniore Residenz Brühl freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Der Vorverkauf im Kino Ketsch ist bereits gestartet. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Film beginnt um 19.30 Uhr.

Zahl der Betroffenen steigt

Die Zahlen sprechen für sich: In Deutschland leiden rund 1,7 Millionen Menschen an einer Demenzerkrankung, davon mehr als eine halbe Million an Alzheimer. Und die Zahl der Erkrankten nimmt zu. Prognosen gehen von drei Millionen Erkrankten im Jahr 2050 aus.

Besonders leiden die Angehörigen, denn der geliebte Mensch verschwindet ganz langsam, manchmal aber auch erschreckend schnell. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, findet jährlich am 21. September der Welt-Alzheimertag statt. Das diesjährige Motto lautet: „Demenz – dabei und mittendrin.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019