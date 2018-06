Anzeige

Die Geschichte der Hamburger Elbphilharmonie und des Berliner Hauptstadtflughafens ist hinlänglich bekannt – eine schier unendliche Bauzeit und explodierende Kosten. Schwetzingens Elbphilharmonie heißt S-Bahn. Als das Projekt mit den neuen Haltepunkten Nordstadt und Hirschacker erstmals aufkam, machten sich viele Pendler Hoffnung, dass sie bald schneller zu ihrem Arbeits- oder Studienplatz kommen würde. Viele von ihnen sind inzwischen pensioniert oder haben nach ihrem Studienabschluss schon jahrelange Berufspraxis. Und die Stationen sind immer noch nicht gebaut, nicht einmal angefangen.

Der einzig verlässliche Takt bei der Bahn steht nicht auf dem Fahrplan, sondern auf den Zeit- und Kostenplan. Es wird immer später, immer teurer. Und den Gemeinderäten bleibt nichts anderes übrig, als die nächsten Steigerungen abzunicken. Und dann müssen sie sich noch vorwerfen lassen, dass der Bahnhofsbereich so hässlich sei und sich da nichts tue. Dieser Umbau ist jetzt zumindest vom Tisch. Aber man muss trotzdem noch mehrfach den Kopf schütteln über die Bahn. Jetzt haben sie den Bahnhof modernisiert und einen Aufzug eingebaut. Aber für eine Aufwertung des „versifften Lochs“, wie es Stadtrat Karl Rupp treffend sagte, ist wenig Geld da: Die Unterführung zwischen den beiden Bahnsteigen wird nur neu gestrichen.

Auch in der Nordstadt gibt es ein Kuriosum: 2006 (!) schrieb unsere Zeitung: „Die Tage der schienengleichen Bahnübergänge sind gezählt“. Damals hatte der Gemeinderat einen Bebauungsplan verabschiedet, der für den Umbau grünes Licht gab. Den Baubeginn für die beiden Bahnunterführungen in der Grenzhöfer Straße wurde für das Frühjahr 2008 geschätzt. Zehn Jahre später ist nichts passiert, überhaupt nichts. Im Gegenteil: Die Beseitigung der Bahnübergänge ist praktisch vom Tisch. Die für diese Vorhaben zuständige Bahntochter hat wohl kein Geld mehr. Dafür baut ein anderes Unternehmen der Bahn irgendwann dort einen Haltepunkt. Und um den künftigen Park& Ride-Parkplatz zu erreichen, müssen die Autofahrer bis zu einer Viertelstunde an der geschlossenen Schranke warten. Klingt schwachsinnig, ist aber so. Genauso wie die Tatsache, dass die Bahn am Haltepunkt Hirschacker keinen Aufzug einbauen will und das stattdessen die Stadt bezahlen muss.