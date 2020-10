Das ist Musik in meinen Ohren

Es hat gefehlt. Und irgendwie habe ich es erst so richtig gemerkt, als die erste flache Hand auf der Trommel aufschlug, die Tasten des Keyboards gedrückt und das Mikrofon angestellt wurden: Livemusik. Dann gibt es dieses Jahr eben kein Konzert mehr, keine Festivalsaison und die Clubs bleiben zu. Getanzt wird nur noch in den eigenen vier Wänden – ganz alleine. Das ist ja alles halb so wild. So dachte ich.

Lebensbedrohlich sind die fehlenden Konzerte natürlich nicht, aber es hängen schon einige Existenzen daran – darüber haben wir oft geschrieben. Aber Musik verbindet. Sie triggert die Emotionen – mal positiv, mal negativ. Aber was ist eine Welt ohne diese Gefühlsachterbahn, auf die man sich nur zu hundert Prozent einlassen kann, wenn live gespielt wird. Aus den Boxen im Wohnzimmer klingt das Lieblingslied zwar auch nett, aber es fehlt einfach dieser kleine Funke. Das gewisse Etwas, was die Künstler auf der Bühne ausmacht. Dabei geht es gar nicht unbedingt um den perfekten Klang oder die beste Stimme – sondern die Spiel- und Lebensfreude, die auf das Publikum von den Musikern übergeht. Und das kann nur klappen, wenn es ehrlich ist. Marcel Millot hat es vor seiner ersten Gesangseinlage ganz richtig gesagt: „Wir beide – also ich und du (das Publikum), wir müssen da jetzt durch.“ Er wurde für seinen Mut belohnt. Neues zu wagen, um immer wieder zu überraschen und zu unterhalten.

„The News“ treten schon seit einigen Jahren in der Wollfabrik auf. Selten habe ich diese Leidenschaft von Dominik Steegmüller und seinen Kollegen so präsent gespürt. Beim Trommelduett von „They don’t really care about us“ waren Angela Frontera und Michael Fischer am Ende in ihrer eigenen Welt. Sie haben sich in den Olymp der Drums gespielt. Diese Euphorie sollte niemals wieder gestoppt werden. Lassen wir es nicht so weit kommen – und achten wir aufeinander.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 15.10.2020