Das Klima im Blick

„Prima Klima! Die veränderte Umwelt in und nach der Krise“ – lautet der Titel des Talks aus der Wollfabrik an diesem Mittwoch, 8. Juli, um 20.15 Uhr per Livestream im Internet.

In Deutschland und Europa hat die Natur durch die Corona-Pandemie geradezu „durchgeatmet“. Dem entgegen steht der gefährdete Tier- und Umweltschutz sowie die erhöhte Verunreinigung von Großstädten aufgrund eines offensichtlich nachlassenden Umweltbewusstseins der Bürger. Es ist mal wieder „fünf vor zwölf“ und höchste Zeit für eine neue globale Energiepolitik und nachhaltiges Ressourcenmanagement!

Darüber spricht Moderator Frank Schlageter mit dem Bevollmächtigten beim Bund im Staatsministerium Baden-Württemberg, Dr. Andre Baumann (Grüne), dem Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energie-Beratungssagentur (KLiBA) Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis, Dr. Klaus Keßler, dem Inhaber des Lehrstuhls für Mikroökonomik, insbesondere Energie- und Ressourcenökonomik, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Professor Dr. Andreas Löschel, und dem Leiter Energie und Mobilität der Metropolregion Rhein-Neckar, Bernd Kappenstein. zg

Die Sendung ist unter www.wollfabrik.tv zu sehen.

