Das Konzept steht – wer hilft jetzt mit?

Anzeige

Im ersten Schritt wurden in zwei Klima-Werkstätten Ideen, Wünsche und Visionen gesammelt und zu ersten Projektvorschlägen ausgearbeitet. Im zweiten Schritt wurden diese Visionen dann mit lokalen Experten konkretisiert und abgestimmt. Heraus kamen ambitionierte aber erreichbare Klimaschutzziele für die Stadt Schwetzingen. Und an deren Erreichung können nun natürlich alle Bürger mitwirken.

Vorgestellt werden diese Ergebnisse jetzt am Freitag auf der Schwetzinger Klimaschutzkonferenz durch Ludwig Karg, Geschäftsführer der B.A.U.M. Beratungsagentur, sowie vom Klimaschutzbeauftragten der Stadt, Patrick Cisowski. Ebenso werden bei einer Podiumsdiskussion Klimaschutz-Akteure aus den Nachbargemeinden über entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes berichten.

Die Stadt lädt alle, die am bisherigen Prozess mitgewirkt haben, sowie die interessierte Öffentlichkeit von 18 bis etwa 21 Uhr ins Josefshaus, Schlossstraße 8, ein. All diejenigen, die an diesem Abend nicht im Josefshaus dabei sein können, haben während der Energiemesse am 24. und 25. März im Lutherhaus noch mal die Möglichkeit, die Leitprojekte und deren Paten am Ausstellungsstand kennenzulernen und darüber mit den Verantwortlichen zu sprechen und zu diskutieren.

Regelmäßiges lockeres Treffen

Übrigens: Am 10. April findet dann ab 18 Uhr der erste „Klima-Stammtisch“ in der Gaststätte „Blaues Loch“ in der Zeyherstraße statt. In lockerer Atmosphäre wird Patrick Cisowski die gemeinsam mit der AVR Kommunal durchgeführte Thermografie-Aktion vorstellen.

Aktuelle Tipps und Trends zur energetischen Sanierungsberatung und Steigerung des Wohnkomforts werden die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (KliBA) und weitere Energie-Experten aufzeigen. Alle Teilnehmer der Thermografie-Aktion und am Thema Energieeinsparung Interessierte sind an diesem Abend herzlich eingeladen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018