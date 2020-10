Das Kreuz mit den Pfeilen auf der Fahrbahn

Rund um den Bismarckplatz sind die Verkehrsteilnehmer verwirrt. Einige Pfeile auf der Straße – unter anderem von der Zähringerstraße kommend und aus Richtung der Südtangente sind mit orangenen Farben durchgestrichen. Hier geht es also nicht mehr weiter?

Das hat sich auch unsere Leserin Gaby Gehring aus dem Schälzig gefragt. „Es sieht aus, als dürfte man weder in die Friedrichstraße noch Richtung Bahnhofsanlage. Trotzdem fahren viele Autos diesen Weg und das ist auch problemlos möglich“, erzählt sie.

Noch bis Ende des Jahres

Grund dafür ist die Baustelle in der Karlsruher Straße (wir berichteten mehrfach). Noch bis zum Ende des Jahres erneuern die Bauarbeiter den Bereich südlich der Einmündung Forsthausstraße bis einschließlich des Kreuzungsbereiches zur Clementine-Bassermann-Straße. Dass die Bürger, die im südlichen Teil der Karlsruher Straße wohnen, trotzdem zu ihren Häusern kommen, wurde die Verkehrsführung von der Stadt für diesen Zeitraum geändert. „Die Pfeile sind deswegen durchgestrichen, weil diese normalerweise die vorgeschriebene Fahrtrichtung vorgeben. Da aber durch den neuen Bauabschnitt die Anwohner nun über die Kreuzung Zähringer Straße und Karlsruher Straße links und von der Südtangente geradeaus in die Karlsruher Straße entgegengesetzt einfahren dürfen, mussten diese Pfeile außer Kraft gesetzt werden“, erklärt Pressesprecherin Andrea Baisch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das heißt: Von der Südtangente kommend können die Verkehrsteilnehmer nach rechts in die Friedrichstraße und auch auf die Bismarckstraße Richtung Bahnhofsanlage wie üblich fahren. Und auch wer von der Zähringerstraße in die Stadt fährt, darf wie gewohnt die beiden Wege Richtung Zentrum oder Bahnhofsanlage nutzen. Allerdings sollte das niemanden verleiten, von dieser Seite in die Karlsruher Straße zu fahren – dort ist dann nämlich ab der Baustelle Schluss.

„Wir wissen, dass dies bei dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmenden für Verwirrung sorgt und sind bereits an einer Lösung dran“, schreibt Baisch noch dazu. Vermutlich werden die Pfeile großflächig orangefarben übermalt werden.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020