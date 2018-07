Anzeige

„Dicke Fieß, en voller Ranzen und ganz viel g’sehe“, mit diesen einfachen, aber herzlichen Worten antwortete ein Teilnehmer der Bürgerfahrt der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) auf die Frage, ob es ihm denn gefallen habe, schreibt Stadtrat Carsten Petzold, der Pressesprecher der SFW, in seinem Bericht über die Reise nach Karlshuld/Neuschwetzingen und Schrobenhausen. Und in der Tat spannten auf der Rückfahrt nach dem Blütenfestzug anlässlich des Rosenfestes in Karlshuld manche Hemden und das ein oder andere Paar Schuhe stand neben den dazugehörigen Füßen. Die Eindrücke der Reise waren überwältigend und so wich das fröhliche, gespannte Geplapper der Hinreise ob der vielen Eindrücke einer zufriedenen Stille auf der Rückreise.

Bei der SFW-Bürgerfahrt in die bayerischen Partnerstädte Schwetzingens, hervorragend von der Vorsitzenden Elfriede Fackel-Kretz-Keller organisiert, saß bei der Hinfahrt bis zur ersten Pause zur Überraschung aller das SFW-Mitglied Sigges Thom, selbst ein „alter Kutscher“, am Steuer und lenkte die Meute sicher bis zum Rastplatz Frankenhöhe. Hier gab es ein Frühstück – Fleischkäseweck von Metzger Heiner Back, selbst Reisemitglied, kredenzt vom Hobbymetzger Toni Völker und dem dazugehörigen Verpflegungsteam. Anschließend ging es in einem Rutsch bis ins Sporthotel Döpfl in Neuburg. Erstaunlich schnell, und so vom Berichterstatter nicht erwartet, wurden die Zimmer bezogen. Vielleicht lag es daran, dass unmittelbar danach das gemeinsame Mittagessen anstand und die Reiseteilnehmer hier ins kulinarische Bayern eintauchen konnten, das der ein oder andere bis zum Abschluss der Reise nicht mehr verlassen würde, zumindest die flüssige Form.

Direkt im Anschluss begann das eigentliche Programm: Zunächst ging es nach Neuschwetzingen. Hier wurden an einem unendlich in die Höhe zu wachsenden Maibaum die Schwetzinger Freiwähler und ihre Gäste von den örtlichen Repräsentanten wie Bürgermeister und Freie Wähler sowie einer großen Anzahl Neuschwetzinger zünftig mit „Musi“ und Getränken begrüßt. Die echte Freude der Neuschwetzinger über den Besuch der Altschwetzinger schien geradezu greifbar und so waren alle in kürzester Zeit keine Neu- oder Altschwetzinger mehr, sondern einfach nur Schwetzinger. Stolz wurde den Besuchern aus der Kurpfalz der Motivwagen der Schützengilde Edelweiß Neuschwetzingen präsentiert, der aus tausenden Rosenköpfchen das Stadtwappen Schwetzingens und auf der Rückseite das von Neuschwetzingen zeigte.