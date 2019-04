Das Leben auf der Straße

Sie haben unterschiedliche Lebenswege: Richard Brox, der 30 Jahre auf der Straße lebte, hat ein Buch über seine Obdachlosigkeit geschrieben, der Psychologe Steve Ayan ging den Gründen unserer falschen Selbsteinschätzung auf den Grund, der Science-Slammer Lucas Czech macht Wissenschaft leicht erlebbar und der Eppelheimer Kai Häfner führt ein Doppelleben als Handwerksmeister und Rockmusiker.

Diese vier Gäste sind am Mittwoch, 10. April, um 20 Uhr Gesprächspartner von Rolf Kienle beim Talk im Hirsch. Sie erzählen, wie sie auf der Straße landeten wie Richard Brox. Und wie er jetzt wieder Fuß fasste im normalen Leben. Sein Buch „Kein Dach über dem Leben“ geht in die achte Auflage, Brox arbeitet derzeit an einem zweiten Roman.

Der Psychologe und Wissenschaftsjournalist Steve Ayan weiß, warum uns andere Menschen manchmal besser beurteilen können als wir uns selbst. Lucas Czech ist Informatiker und Mitarbeiter am Heidelberger Institut für Theoretische Studien und in der Lage, wissenschaftliche Zusammenhänge so zu erklären, dass wir sie auch verstehen. Kai Häfner ist breit aufgestellt: Der Heizungs- und Lüftungsbaumeister führt tagsüber einen Betrieb in Eppelheim, abends geht er rocken. Er ist Sänger, Querflötist und Saxophonist einer Coverband sowie einer Heidelberger Blaskapelle. zg

