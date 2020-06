Wie sieht die Welt von morgen aus? Werden wir jemals wieder so leben, wie wir es vor der Krise getan haben? Wenn nicht, wie könnte unsere Gesellschaft alternativ aussehen? In mehreren Szenarien, aufbauend auf einem Papier des Zukunftsinstituts in Frankfurt, wollen wir diesen Fragen nachgehen.

Schwetzingen/Frankfurt. Die Welt stand noch vor wenigen Wochen weitestgehend still. Wo sonst

...