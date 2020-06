Das Leben nach Corona

Krisen beeinflussen die Gesellschaft. Vielleicht macht sie einen Schritt nach vorne, vielleicht auch einen zurück. Vielleicht ändert sich auch gar nichts. Wenn doch, ist es am Ende schwer zu sagen, was denn nun das Gute, was das Schlechte daran ist. Aufbauend auf einem Papier des Zukunftsinstituts Frankfurt haben wir vier Szenarien entwickelt, die wir in fiktiven Geschichten vorstellen. Heute folgt das zweite Szenario, das zum Nachdenken anregen soll.

Das kastengleiche zweistöckige Haus mit seiner zwar gold schimmernden, aber vergilbten Fassade stemmte sich beharrlich gegen die Anhöhe. Umringt von großen, kleinen und kleinsten Erdbewohnern bildete das Gebäude inmitten des Meeres von immergrünem Gras, das mit hier und da emporwachsenden Büschen Wellen zu schlagen schien, eine fast perfekte Symbiose mit der es umgebenden Landschaft. Nur die uralte Eiche, deren Geäst aus einem bestimmten Blickwinkel ein Gesicht von ungeheurer Weisheit und gleichzeitigem Stumpfsinn zu formen schien, verlieh dem von Menschen verlassenen Ort einen Hauch des Denkenden.

Beim Betrachten der Szenerie vom Fuß der Anhöhe aus durchströmten Ben die unterschiedlichsten Gefühle. Freude wurde zu Hass, Hass zu Sehnsucht und Sehnsucht zu Heimweh. Nachdem die Krise beendet und die Ausbreitung des Coronavirus auf ein Minimum gesenkt wurde, zog Ben zurück in das Haus seiner Eltern. Auch sein Großvater, ein liebenswürdiger Mann, der bei jeder Gelegenheit voller Stolz auf sein noch immer volles schwarzes Haar verwies und dabei zudem gestenreich darauf zeigte, zog in den gold schimmernden Kasten am Rande Schwetzingens. Zuvor war er in einem Altenheim untergebracht, das bei allen Familienangehörigen seit der Krise als Hochrisikogebiet galt.

„Na endlich“, strahlte sein Großvater ihm entgegen, als er Ben die Anhöhe erklimmen sah. „Wir müssen uns noch um die Tomaten kümmern.“ Ben konnte nicht anders als zu schmunzeln, bevor er antwortete: „Ja, Großvater, das machen wir.“ Obwohl er immerzu lächelte, wurde sein Großvater stets Opa Ernst genannt. Der Grund dafür blieb Ben bis heute verborgen. Über die Schultern des rüstigen Rentners, der sich am Abend seines Lebens gänzlich der Gartenpflege verschrieb, sah Ben seine Eltern auf der strahlend weißen Hollywoodschaukel sitzen, die sie gemeinschaftlich erst vor wenigen Tagen neu lackiert hatten. Sie schienen glücklich zu sein. Als Bens grüne Augen zurück zum vollen schwarzen Haarschopf wanderten, der sich auf dem Kopf seines kleinen Großvaters befand, strahlte ihm ein breites Grinsen entgegen. Wer hätte das vor der Krise für möglich gehalten – seine Eltern, sein Großvater und er unter einem Dach? Ben jedenfalls nicht.

Nach der Krise hatte sich vieles grundlegend verändert. Aus hippen Großstädtern wurden progressive Provinzler, die ihr Glück aufgrund des mangelnden Vertrauens in staatliche Organe auf dem Land oder in kleineren Städten suchten. Auch die Gemeinschaft wurde fortan im Kleinen gesucht, in der Familie, dem Freundeskreis, der Nachbarschaft. Kleine und auch größere Events wurden dagegen gemieden. Die Angst vor einem erneuten Ausbruch der Pandemie war einfach zu groß. Dabei wurde von nun an besonders auf die Schwachen und Alten im eigenen Umfeld geachtet. Um dennoch am öffentlichen Leben teilzuhaben, haben Streamingdienste und die Nutzung von Virtual Reality (computergenerierte Realität) einen nie dagewesenen Aufschwung erlebt – zu Hause auf der eigenen Couch lässt sich das Leben viel sicherer erleben. Zusammenkünfte, die im großen Rahmen kaum noch stattfanden, verlagerten sich nun auf die Nachbarschaft und die Region. Diese haben sich durch eine wachsende Sharing-Ökonomie, also den Trend zum Teilen, urbanen Obst- und Gemüseanbau sowie den Aufschwung des traditionellen Handwerks zu autarken Gebieten entwickelt, die den Welthandel schlicht nicht mehr benötigen. Durch den Trend zur Regionalisierung, der die Autonomisierung zur Folge hatte, wurde der zuvor nicht endende Pfad des Kapitalismus abrupt beendet. An seine Stelle trat eine Kreislaufwirtschaft.

Die Re-Regionalisierung wird auf allen Ebenen gelebt. Menschen nutzen eher das Fahrrad oder den E-Roller anstatt Bus oder Bahn. Urlaub wird zunehmend im näheren Umkreis gemacht, maximal geht es in eines der Nachbarländer innerhalb der EU. Fernreisen sind zu riskant und erfordern darüber hinaus einen zu hohen Planungsaufwand. Wagt man es dennoch weite Strecken für einen Urlaub zu überbrücken, ist dies etwas ganz Besonderes. Im Zuge des massiv gesunkenen Massentourismus, hat sich die Natur in den Hotspots für Menschen aus aller Herren Länder erholt.

Auch die Arbeitswelt war eine andere. Das zuvor erzwungene Homeoffice war nach der Krise für viele Arbeitnehmer zum Normalzustand geworden. War man noch immer im Betrieb tätig, wurden die Fremdkontakte auf ein Minimum gesenkt. Meetings mit Firmen oder Kunden wurden nun vornehmlich virtuell realisiert. Schien ein persönliches Treffen unausweichlich, ermittelten digitale Gesundheitsanwendungen zuvor das jeweilige Risiko – meistens wurde davon abgeraten.

Ist eine solche Zukunft möglich? Laut dem Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt ja. In einer Studie haben die Wissenschaftler Szenarien einer Welt nach der Corona-Krise entworfen. Anhand fiktiver Protagonisten, die sich innerhalb des jeweiligen Szenarios bewegen, wollen diese grob nachzeichnen und aufzeigen, was die Prognosen für uns und das Leben miteinander bedeuten würden.

Der Rückzug ins Private

„Sieh nur. Es sind so viele“, strahlte Bens Großvater über beide Ohren. Ben nickte geistesabwesend. Zu sehr war er eingenommen von all den grünen Pflanzen, deren rote Früchte in großer Menge über ihm baumelten. Das Gewächshaus, in dem er und sein Großvater die Tomaten erst vor wenigen Wochen angepflanzt hatten, haben sie zuvor selbst gebaut. Genauso wie das mit den Zucchinis, Auberginen und das mit den Paprikas. Gurken, Kartoffeln, Salat und Erdbeeren wuchsen auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern hinter dem Haus, auf der früher ein Pavillon für warme Sommerabende stand. Die Krise ließ die Regale in den Läden immer leerer werden. Dies erkannte Bens Großvater schnell. „Wir müssen autark werden, uns selbst versorgen können. Wer weiß schon, was übermorgen ist“, hatte er Ben und seinen Eltern immer wieder gesagt, seitdem sie alle unter einem Dach wohnten. Es war übermorgen, die Regale nicht wieder aufgefüllt. Der alte Mann mit dem vollen schwarzen Haar hatte Recht behalten.

Die Brillen waren erst vor wenigen Tagen eingetroffen. Eine Drohne hatte sie hinter dem Gartentor abgelegt, gerade noch rechtzeitig. Jetzt begann nämlich die Saison der Schwetzinger SWR-Festspiele. Im Jahr, als das Coronavirus ausbrach, fanden sie wie alle anderen Veranstaltungen nicht statt. Dank neuer Technologien würde dies nie wieder geschehen.

„Ich möchte das nicht, Ben. Das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Das ist doch alles nur Firlefanz“, stieß Opa Ernst die Brille mit einer Handbewegung von sich. „Opa, versuch es, ich habe doch extra die Tickets geholt, für die Festspiele.“ Die Tickets, die lediglich aus einer je achtstelligen Nummer bestanden, berechtigten zum Besuch des Rokokotheaters während der Festspiele – virtuell. Ben kannte die Technologie bereits gut von der Arbeit. Statt sich mit seinen Kunden, die er als Tischler hatte, zu treffen, modellierte er die Ergebnisse digital, so dass sie dreidimensional eingesehen werden konnten. Ben war von Anfang an begeistert. Besprechungen durchführen, Modelle detailliert veranschaulichen und Änderungen auf Wunsch direkt vornehmen. Und das ganz ohne Kontakt. Was könnte es Besseres geben? Letztlich ließ sich auch sein Großvater überzeugen. „Weil du es bist“, gab er den Kampf gegen das Neue auf, setzte sich die Brille und die dazugehörigen Kopfhörer auf und versank neben Ben in der Couch.

Die Plätze waren ausgezeichnet. Balkon, linke Seite, erste Reihe. Ein Musikerquartett bestehend aus zwei Violinen, einer Viola und einem Violoncello saß startbereit auf der Bühne. Die Blicke der Künstler, die es mittlerweile eigentlich gewohnt waren vor leeren Rängen zu spielen, schweiften durch das Theater. Sie sahen, dass sich die eben noch leeren Plätze wie von Geisterhand füllten. Im Parterre, auf den Balkonen, im Rang, und auch in den kleinen Logen blitzten erst kleine Lichter auf, die innerhalb eines kaum merkbaren Moments zu Menschen wurden. Dieses Aufblitzen und Entstehen zog sich über einige Minuten, bis das Theater gänzlich gefüllt war.

Auch Bens Opa folgte dem Geschehen aufmerksam. Mit geöffnetem Mund klammerte er sich an die Armlehne seines Sitzplatzes, die eigentlich die der heimischen Couch war, und blickte verwundert durch das Theater. Als er an sich heruntersah, erschrak er. Seine Gartenkleidung war verschwunden. Er trug einen schwarzen Anzug samt schwarzer Fliege. Den Anzug, den er sich einst extra wegen der Festspiele zugelegt hatte. Wie konnte das sein? War das alles real? Er kannte das Rokokotheater seitdem er ein kleines Kind war. Er wusste, dass er nicht hier sein konnte. Und doch wirkte alles gewohnt und vertraut. Er verstand das alles nicht. Wie auch? Erst als die Streicher, die endlich wieder vor vollen Rängen spielen konnten, den ersten Ton anstimmten, war Opa Ernst wieder im Hier und Jetzt, in seinem Rokokotheater. Aus Verwunderung wurde Begeisterung.

Die veränderte Stadt

„Ben, was hast du mit deinem Großvater gemacht“, wollte seine Mutter von ihm wissen, als er am nächsten Morgen die Küche im Erdgeschoss betrat. „Nichts. Wieso?“ „Er erzählt nur noch von den Spielen, den Festspielen, na du weißt schon.“ „Tatsächlich?“ Ben war überrascht. Sein Großvater war schon immer ein einfacher Mann, stolz auf die Vergangenheit, skeptisch gegenüber der Gegenwart und kritisch bei allem, was die Zukunft betraf. Noch am Vorabend ließ er sich nichts anmerken. Er lächelte wie immer. Von überschwänglicher Freude war in seinem Gesicht jedoch nichts zu sehen. „War ganz nett“, war das einzige, das er zu Ben sagte. Natürlich mit einem Lächeln im Gesicht. „Wo ist er?“, wollte Ben wissen, nachdem er den letzten Bissen des selbst gebackenen Mischbrotes mit hauseigener Marmelade runterschluckte.“ Das Schmunzeln auf dem Gesicht seiner Mutter verriet es bereits. „Na, wo schon?“

„Verdammt, ich bin zu spät. Die schmecken doch nach nichts“, meckerte Opa Ernst vor sich hin. In der einen Hand hielt er eine unterarmlange Zucchini, in der anderen einen kleinen Korb, der für das bereits geerntete überreife gelbe und grüne Gemüse viel zu klein zu sein schien. Er bemerkte nicht, dass sein Enkel hinter ihm stand und meckerte weiter mit sich selbst: „So ein Mist. Hätte ich doch besser aufgepasst. Sie dürfen nicht zu groß werden. Das weißt du doch, du alter Holzkopf.“ „Großvater?“ Dieser erschrak so sehr, dass der Korb zu Boden ging. Eine riesige gelbe Zucchini rollte zu Bens Füßen. Er hob sie auf, streckte sie seinem Großvater entgegen und sagte mit seinem breitesten Grinsen, das seine Grübchen zum Vorschein brachte: „Sieht doch lecker aus.“

Den Weg ins Lager brachte er mit dem Fahrrad hinter sich. Es befand sich in einem ehemaligen Bistro in der Stadt. Noch vor der Krise wurde es frisch renoviert. Nun war es günstig in der Miete und auf Grund der Trockenheit optimal für die Lagerung von Holz geeignet. Auf dem Weg dorthin, der ihn mehrere Spargelfelder passieren ließ, die ihn immer wieder aufs Neue mit Stolz erfüllten, grüßte er mehrere Nachbarn, die ihre Häuser am Fuße der Anhöhe des gold schimmernden Hauses hatten. Egal welches Nachbarhaus er passierte, stets winkten ihm Kinder zu, die von ihren Eltern oder Großeltern gerade in den Anbau von Gemüse und Obst eingeführt wurden. Man hielt zusammen, im kleinen Kreis. Wöchentlich trafen sich Ben und seine Familie mit den Nachbarn zum Gespräch und gegenseitigem Tauschhandel. Fehlte jemandem ein Hammer, bekam er ihn von seinem Nachbarn. Brauchte jemand Hilfe bei einem Bauprojekt, half ein Nachbar. Ging es der Großmutter oder dem Großvater schlecht, wusste sicherlich einer der Nachbarn Bescheid. Im besten Fall war ein Arzt darunter.

Als er in der Stadt angekommen war, überprüfte er die Gesundheitsdaten von Alex. Sie waren beängstigend. „Alex, du hast erhöhte Temperatur, das ist nicht gut. Bleib zu Hause“, sprach Ben in sein Smartphone. Alex war sein einziger Angestellter. Etwas älter als Ben, jedoch immer noch so jung, dass er sich nach der Krise zum Tischler umschulen ließ. Seinen Job im Vertrieb gab es nicht mehr. Eigentlich trafen sie sich einmal in der Woche im Lager, das gleichzeitig als Büro diente, um sich laufenden Projekte zu widmen und sich um das dafür notwendige Material zu kümmern. Vor Ort ging das nun nicht wegen der erhöhten Temperatur. Alex blieb zu Hause. Die VR-Brille musste her.

Nach zweistündiger Besprechung, einigen Bestellungen und einer kurzen Inspektion machte Ben sich wieder auf den Heimweg. Kiefernholz, eine Stichsäge und eine Unmenge an Schrauben begleiteten ihn in seinem Fahrradanhänger. Während er durch die Stadt fuhr, erinnerte er sich an die Zeit vor der Krise, als die Straßen noch voller unbekümmerter Menschen waren. Das war einmal.

Der Tisch war voll frischem Obst und Gemüse aus eigenem Anbau. Auch eine riesige Zucchini war dabei. „Die Birnen sind von den Brückls von nebenan“, empfing Bens Mutter die ganze Familie, als sie einen Topf mit Birnenkompott auf den Holztisch stellte. Ben hatte ihn erst kürzlich angefertigt. Enkel und Großvater nickten der Dame des Hauses bestätigend zu. Bens Vater zeigte keinerlei Regung. Er war zu sehr mit seinem Tablet beschäftigt, wie immer. „Ralf“, so war sein Name, den Bens Mutter nun bestimmend in dessen Richtung sprach, „leg doch bitte das Tablet weg. Wir wollen essen.“ „Aber Marie, der Urlaub. Wir müssen uns schnell entscheiden.“

Die sonst nur gen Himmel zeigenden Mundwinkel seines Großvaters sanken bei den Worten seines Schwiegersohnes zu Boden. Er seufzte auf. Seine stolze schwarze Mähne schien, getroffen von den ersten Sonnenstrahlen des Tages, erste graue Stellen zu kriegen. Auch sein Gesicht wies nun viel mehr Falten auf. Seit Monaten drehte sich vieles um den kommenden Urlaub. Man konnte noch verreisen, das war das Gute. Jedoch sind die Preise in die Höhe geschnellt und sicherer, das war allen klar, ist es ohnehin im eigenen Umfeld. Bens Opa bevorzugte jedoch immer die Freiheit. Er war auf jedem Kontinent des Planeten gewesen, hat Menschen unterschiedlicher Kulturen kennen und lieben gelernt und nie seine Reiselust verloren. Sein letzter Trip sollte ihn entlang des Orinoco in Südamerika führen. Er wollte den Spuren von Alexander von Humboldt folgen, es im Gegensatz zu ihm jedoch schaffen, den mehr als 6000 Meter hohen Chimborazo in Gänze zu besteigen. „Ich hab’s“, stieß Bens Vater aus. „Wir fahren in den Schwarzwald, dort gibt es ein Hotel, das …“. Während er von einem Pool und digitalen Führungen schwärmte, schaute Opa Ernst seinen Enkel traurig an und sprach gebrochen wie nie: „Wenn das die Realität ist, mein Junge, möchte ich nicht mehr viel länger in ihr leben.“

Klingt diese Welt der Zukunft noch so utopisch, ist sie laut dem Frankfurter Zukunftsinstitut eines der möglichen Szenarien, das das Leben nach der Krise darstellt. Es stehen noch weitere Szenarien im Raum, von denen eines weitaus pessimistischer in die Zukunft blickt. Szenario 3, um das sich die nächste Geschichte drehen wird, ist eines davon. Die Gesellschaft wird sich laut ihm weniger ins Private zurückziehen. Dafür dienen Technologien einer fast schon flächendeckenden staatlichen Überwachung, welche die meisten Menschen der Gefahr vor einer erneuten Pandemie vorziehen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.06.2020