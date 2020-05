Von Janina Hardung

Ohne Textilhygiene geht es nicht - und zwar in allen Lebensbereichen, schreibt der Deutsche Textilreinigungs-Verband (DTV) und die Europäische Forschungsvereinigung Innovative Textilpflege (EFIT) in einer Pressemitteilung. Daher hatte die Bundesregierung entschieden, dass Textilreinigungen ihren Betrieb auch während des Lockdowns aufrechterhalten dürfen. Diese Entscheidung macht deutlich, dass die Experten in Sachen Textilpflege nicht nur Flecken entfernen oder Textilien auffrischen, sondern einen wichtigen Dienst zur Grundversorgung im alltäglichen Leben leisten.

Hand vor den Mund - das war bisher ein Zeichen guter Kinderstube, nicht allein als Geste der Höflichkeit, sondern um unser Gegenüber vor Krankheitskeimen zu schützen. In die Armbeuge zu niesen, gilt heute als eine der Mindestmaßnahmen gegen eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Was aber geschieht mit dem Hemd, dem Pulli oder der Jacke, in die wir hineingehustet oder -geniest haben? Wandern sie einfach in den Wäschesack, um früher oder später gewaschen zu werden? Und wenn ja, wie? Welche Chancen haben Verbraucher, um den notwendigen Hygienestandard für die Textilien des täglichen Lebens zu sichern?

Inhaber der Kristall Textilpflege Sarmand Abdulatif hat einiges in seinem Arbeitsalltag verändert. Die Öffnungszeiten in seinen beiden Geschäften in Schwetzingen und Plankstadt hat er unter anderem verkürzt. „In Schwetzingen hatten wir bisher immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet - jetzt können Kunden von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr kommen. In Plankstadt öffnen wir von 9 bis 12 Uhr und mittwochs machen wir sogar zu. Es kommen sehr wenige Kunden, deshalb habe er auch sein Personal in Kurzarbeit geschickt. In den Verkaufsraum dürfen maximal zwei Kunden gleichzeitig, auf den Abstand legt Abdulatif viel wert.

„Wir arbeiten mit Handschuhen und Masken, aber die Wäsche wird gewaschen oder trocken gereinigt. Das Lösungsmittel tötet alles ab und durch das Waschen gehen die Viren auch komplett weg. Wasser und Reinigungsmittel reichen dabei vollkommen aus.“ Obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass überhaupt Viren in der Maschine überleben können, reinigt der Inhaber nach jeder Wäsche seine Maschine mit einem Regenerationsprogramm. „Das dauert etwa eine Stunde, aber es ist einfach zur Sicherheit für uns und die Kunden.“

Der gleichen Meinung ist auch Friedrich Eberhard, Präsident des DTV und der EFIT: „Dass unsere Betriebe geöffnet bleiben, ist ein deutliches Signal.“ Die Aufgabe der professionellen Textilreinigung sei es jetzt, einen adäquaten Hygienestandard aufrechtzuerhalten, der angesichts der Krise wichtiger denn je sei. Seine Betriebe arbeiten mit wirksamen Verfahren, die in der Lage seien, Mikroorganismen zu reduzieren.

Seine Mitarbeiter „orientieren sich an standardisierten Hygieneleitfäden und können auf die Expertise ihres Fachverbandes zurückgreifen“. Diese Möglichkeiten gebe es im Haushalt nicht. Ob Obergarderobe, Privatwäsche, Bettdecken und alle anderen Heim- und Haustextilien, in der professionellen Textilreinigung würden sämtliche Textilien in umweltgerechten Systemen material- und fachgerecht gewaschen oder gereinigt. Die Unsicherheit der Verbraucher, die ihrerseits aufgefordert seien, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen, sei verständlich, sagt Eberhard. Eine Vielzahl von Reinigungsbetrieben bieten jedoch einen bewährten Hol- und Bring-dienst für private Haushalte, gewerbliche Betriebe oder Bürogemeinschaften an. „In Zeiten wie dieser ist die Grundversorgung mit hygienisch sauberen Textilien ein relevanter Auftrag, dem wir uns als Branche verpflichtet fühlen.“

„Nicht einfach hängen lassen“

Darüber hinaus erhöhe die Dienstleistung Textilpflege gerade jetzt den Hygienestandard in den eigenen vier Wänden. Wer an den Frühjahrsputz denke, sollte seine Teppiche und Wohntextilien einbeziehen, aber auch Polster und Auflagen für Gartenliegen oder Launchmöbel für Balkon oder Terrasse. „Lassen Sie Ihre Textilien nicht einfach hängen“, lautet ein Appell der Branchenverbände. Denn neben allen dringenden Hygienemaßnahmen biete es sich an, Garderobe und Textilien reinigen zu lassen, die aktuell weniger zum Einsatz kommen: Ledermode beispielsweise, ob Motorradkombi, Lieblingsjacke oder die Krachlederne vom vergangenen Oktoberfest.

Auch für Helmut Kramer und seine Mitarbeiter von Kramer Textilpflege ist jeder Tag eine neue Herausforderung. „Wir haben mehrere Filialen in zwei Bundesländern und müssen deshalb auch verschiedene Verordnungen durchsehen und erfüllen. Momentan ändert sich ja gefühlt stündlich etwas“, erklärt er. Sein Unternehmen reinigt mit Kohlenwasserstoff-Lösemittel (KWL) - entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, die unter anderem auch in der Kosmetikindustrie verwendet werden, stehen für schonende Pflege und sind bestens geeignet für weniger intensiv getragene Kleidungsstücke. Aber auch mit der Textilpflege Perchlorethylen (PER). Das hohe Schmutzlösungsvermögen sorgt für beste Reinigungsergebnisse auch in hartnäckigen Fällen.

Diese beiden Techniken werden auch in der aktuellen Situation weiter angewendet. „Wir haben ein Zwei-Bad-Verfahren, bei dem die Wäsche zweimal gewaschen wird, um so erstmal den groben Schmutz zu entfernen und dann noch in die Tiefe zu gehen.“

Das Coronavirus hat eine Lipidschicht, ist also fettlöslich, erklärt Kramer. „Durch das Lösungsmittel wird diese Fettschicht aufgelöst und es ist nicht mehr lebensfähig“, sagt der Fachmann. Fehle die Lipidschicht, könne das Virus nirgends mehr andocken und trockne so aus. „Wenn das Kleidungsstück also aus der Maschine geholt wird, ist es nicht mehr da.“

Die Textilreinigung habe einen besonderen Unterschied zur Waschmaschine zu Hause. „Die Wäsche wird erst gereinigt, dann geschleudert - so wie auch zu Hause - dann beginnt allerdings ein Trocknungsvorgang.“ Falls also auch nach der Wäsche noch ein Virus überlebt habe, würde es spätestens dann sterben. Durch einen Luftstrom der sich etwa bis zu 88 Grad aufheizt und die Ware dann bei 50 bis 55 Grad trocknet, sei das möglich. „Auch bei 95 Grad in der Waschmaschine zu Hause überlebt nichts, nur sind dann die meisten Kleider kaputt.“

Es sei eine beruhigende Erkenntnis gewesen, dass er sich wegen des Virus bei der Textilpflege keine Sorgen machen musste. Trotzdem habe Kramer die Schutzmaßnahmen für das Personal umgesetzt. „Plexiglasscheiben hängen in den Verkaufsräumen von der Decke, Abstandsmarkierungen sind angebracht und Desinfektionsspender stehen bereit. Außerdem werden die Arbeitsgeräte desinfiziert“, sagt er. Obwohl er „brutale Umsatzeinbußen“ - etwa 90 Prozent- hat, blickt Kramer optimistisch in die Zukunft. „Es ist für jeden neu und wir werden das meistern“, ist er sich sicher.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.05.2020