Das Mädchen im NS-Lager

Die Stadtbibliothek hat einen Lesetipp: Der Roman „Das Mädchen aus dem Lager: Der lange Weg der Cecilia Klein“ von Autorin Heather Morris nimmt die Leser mit auf den steinigen Weg von Cecilia Klein. Das Mädchen ist 16 Jahre alt, als sie in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wird.

Fasziniert von ihrer Schönheit, trennt der Kommandant des Lagers sie von den anderen Gefangenen und missbraucht sie regelmäßig. Cilka lernt schnell, dass ihre unfreiwillige Machtposition Überleben bedeutet. Doch nach der Befreiung von Auschwitz wird Cilka von den Russen als Kollaborateurin angeklagt und in das Gefangenenlager Workuta in Sibirien geschickt. Unter unvorstellbaren Bedingungen muss sie die Kranken im Lager versorgen. Doch in ihrem Herzen ist trotz allem Elend noch Raum für Liebe. Den Roman vom Piper Verlaug aus München gibt es in der Stadtbibliothek zum Ausleihen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.11.2020