Das Publikum wird wieder zum riesigen Chor

Nach dem grandiosen Erfolg des 1. Schwetzinger Singalongs vor zwei Jahren (wir berichteten) zum Stadtjubiläum bietet die Evangelische Kantorei erneut diese Form an, um die Kantaten I bis III aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mitzusingen. Das 2. Singalong findet am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Prälat Dr. Traugott Schächtele fungieren als Schirmherren, teilt Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer mit, dem die Leitung obliegt.

Für alle Teilnehmer, die ihre Kenntnisse der Kantaten auffrischen wollen, bietet die Kantorei dienstags Mitsingproben im Melanchthon-Haus an – heute geht’s los! Weitere Termine sind der 4. und 11. Dezember, jeweils von 20.30 bis 22 Uhr. Noten sind mitzubringen.

In England und den USA beliebt

Das Oratorium ist eines der populärsten Werke des Thomaskantors, nicht nur in Deutschland wird es an vielen Orten jedes Jahr in der Advents- oder Weihnachtszeit aufgeführt. Aufgrund dieser Popularität wird es zunehmend eben auch als „Singalong“ angeboten, eine Form, die zum Beispiel in England und den USA seit vielen Jahren mit bekannten Werken praktiziert wird und sich großer Beliebtheit erfreut. Alle Kenner und Könner finden sich am jeweiligen Ort zu einer kurzen Ansingprobe ein – und los geht es!

Das Publikum ist also quasi der Chor. Man sitzt nach Stimmgruppen in den Kirchenbänken und wird vom Dirigenten und Orchester geführt und begleitet. Sogar die Arien dürfen mitgesungen werden – wenn sie geläufig sind! Allein die Rezitative sind den Solisten vorbehalten.

Der Ablauf im Detail

Das Schwetzinger Singalong beginnt am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Für die Mitwirkenden ist die Ansingprobe von 17 bis 17.30 Uhr. Die Plätze in den vorderen Bankreihen sind ab 16.45 Uhr einzunehmen. Mitzubringen sind die Noten (Klavierauszug) und das Teilnehmer-Ticket. Für die Zuhörer ist nach der Ansingprobe Einlass ab 17.30 Uhr. Sie sitzen unter und auf der Empore.

Teilnehmerkarten zu 10 Euro und Zuhörerkarten zu 15 Euro gibt es ab sofort in der Bücherinsel und in der Buchhandlung Kieser und am 16. Dezember an der Konzertkasse.

Es spielt die Kurpfalzphilharmonie, solistisch wirken Bettina Horsch, Astrid Bohm, Rüdiger Linn und Matthias Eschli mit. dh/zg

