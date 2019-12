Das Sherlock-Musical mit Staraufgebot

Das hat es im Schwetzinger Rokokotheater lange nicht gegeben. Mit einem Staraufgebot macht jetzt die Urfassung des Sherlock-Musicals hier Station, dessen Premiere vor einem Jahr im Urania Theater in Köln stattfand und dort sowie in der Nachbarstadt Bonn ein großer Erfolg war. Grund und Motivation genug für Theatermacherin und Regisseurin Bettina Montazem, nun eine Deutschland- und Europatournee zu starten. Und die erste Vorstellung auf dieser Tour findet am Donnerstag, 19. März, im Rokokotheater statt.

Für die Qualität der Aufführung sollen die großen Namen im Aufgebot sorgen: In den Hauptrollen spielen Blueslegende Richard Bargel als der große Meisterdetektiv Sherlock Holmes. An seiner Seite begleiten ihn der prominente Schauspieler und Sänger Claus Wilcke in der Rolle des Dr. Watson. Und Musical-Star Anna Maria Kaufmann wird als Mata Hari eine überraschende Wendung in die Handlung bringen.

„Durch Freunde kam der Kontakt zu den Stars zustande. Ich hatte die Chance, ihnen mein Projekt vorzustellen. Und dann ließen sie sich von der wunderbaren Musik von Vladislav Bakhanov und der Story bezaubern“, sagt Bettina Montazem unserer Zeitung, die Medienpartner der Aufführung sein wird. „Die Tatsache, dass sehr erfahrene und weit gereiste Kollegen, so sehr an unser Projekt glauben, gibt mir selbst die Kraft und den Mut, um das Projekt auf große Deutschlandtour zu schicken, obwohl wir ein kleines Off-Theater sind.“

Das Ensemble aus insgesamt elf Solisten wird außerdem von sechs herausragenden Profitänzern der internationalen „Delattre Dance Company“ unterstützt, ein wirklich fantastisches und bestaunenswertes neues Element für die Show. Die Komponisten Vladislav Bakhanov und Eric Arndt komponierten eine eigene musikalische Sherlock-Welt, in die die von Eric Arndt geleitete fünfköpfige Live-Band das Publikum immer wieder aufs Neue entführt.

Und darum geht es im Sherlock-Thriller: Wir befinden uns im frühen 20. Jahrhundert. Die Entführung eines französischen Professors für Luftfahrttechnik führt Sherlock Holmes wieder aus seinem Gefühl der Nutzlosigkeit, in dem er seit Monaten ohne neue Aufträge siecht. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird Holmes vom englischen Geheimdienst eingeschaltet, um den Professor zu finden. Denn, wer das Wissen und die Vormacht im Luftkrieg hat, kann den ganzen Krieg gewinnen. Ein spannendes Wettrennen zwischen Sherlock und dem jungen deutschen Spion Peter beginnt. Und Sherlock Holmes ahnt noch nicht, dass ein Geheimnis rund um Peter sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird.

Ein Kreativteam um den britischen BBC-Autor Alan Wilkinson erarbeitete die Geschichte gemeinsam mit der deutschen Regisseurin Bettina Montazem, um Großbritannien und Deutschland in einer Geschichte zusammenzuführen. Und damit in Zeiten des Brexit auch an eine Zeit zu erinnern, als Frieden in Europa noch keine Alltäglichkeit war. zg

