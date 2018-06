Das sind die Abiturienten

Anzeige

Unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Roland Haaß und seiner Prüfungskommission vom Johanna-Geissmar-Gymnasium Mannheim fanden am 25. und 26. Juni die mündlichen Abiturprüfungen am Hebel-Gymnasium statt. 82 Schüler haben das Abitur bestanden. Sie können am Samstag, 7. Juli, bei der Abifeier ab 17 Uhr in der Aula der Schule ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

Farah Abasi, Susan Abasi, David Leonard Adlon, Ceyda Aksünger, Kristin Bammann, Jonas Barth, Eva Becker, Tanzila Bahattin, Kevin Bobbe, Melissa Böhler, Felix Christian Brache, Anne Braun, Lisa Bruckner, Franca-Juliana Brunke, Alexandra Dalkidou, Franziska Danei, Sophia Dopf, Lena Dörflinger, Denise Fingerle, Maximilian Friederich, Justine Elisa Gasteiger, Kim Frederik Gasteiger, Svante Johann Gebauer, Rouven Gerischer, Jakob Gieser, Celina Gleich, Tessa Göggl, Elin-Charlotte Händel, Marinus Heider, Laura Hendricks, Alina Hilbert, Tim Hohenhaus, Lars Jakob, Sarah Jakob, Lena Marie Kappenstein, Tim Kauer, Daniel Kianersi, Mika Marius Kiefer, Rebecca Koch, Philipp Kornherr, Erlete Krasniqi, Sylvia Kremer, Mark Nicholas Kyra, Lena Märzheuser, Emma Maschat, Liam Matthesius, Sophie Mitterweger, Sahr Musawie, Annika Nützel, Vanessa Pfau, Jan Pillmeier, Mario Sebastian Pitschmann, Annalena Röhl, Daniel Rösch, Tim Roßner, Pablo Sanchez Fempel, Dennis Schero, Lara Celine Schiele, Connor Schifferdecker-Estes, Daniel Schiller, Magali Schleifenheimer, Julien Schmid, Cara Sophia Schmiedel, Tobias Schmitt, Lena Schöfer, Oliver Schölch, Oliver Siebert, Johanna Siekmann, Paul Stapf, Emelie Steglich, Sara Stoll, Leo János Süveges, Melda Tavsan, Lars Thießen, Katharina Wagner, Romy Weber, Anne Josephine Wilkens, Maximilian Wirth, Marie Wistuba, Catharina Zelt, Cornelius Zenkert, Livia Zielonkowski. zg