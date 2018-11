Das Theater am Puls ist zu Gast

Das Hilda-Café im Hebelhaus öffnet immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr für Schwetzinger Senioren seine Türen. An jedem ersten Donnerstag im Monat ist ein besonderer Referent zu Gast. Am 8. November erwartet die Besucher dieses Mal nicht nur die Vorstellung des Theater am Puls durch den Intendant Jörg Steve Mohr, sondern auch ein „Liederlicher Vortrag“ des bekannten Künstlers Jürgen Ferber.

Alle Senioren sind eingeladen, einen kurzweiligen Nachmittag zu erleben. Die ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligenagentur „Sei dabei“ bewirten mit Kaffee und Kuchen, gerne gegen eine kleine Spende. Bei Fragen gibt der Diakonieverein unter Telefon 06202/2 82 14 gerne Auskunft. das aktuelle Programmfaltblatt liegt an der Rathauspforte, im Generationenbüro, in der Touristinformation und in einigen Arztpraxen aus . zg

