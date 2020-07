Das Theater zieht in den Seepferdchengarten

Es ist festgezurrt: Das Theater am Puls (TaP) kann unter freiem Himmel im Schwetzinger Schlossgarten auftreten. Die Sommer-Überraschung hat Intendant Joerg Steve Mohr in einer Nachtaktion auf der Internetseite des TaP detailliert aufgeschlüsselt und auch gleich das Buchungssystem für Tickets hinterlegt, die es ab sofort gibt.

Dass das kleine Schauspielhaus aus der Schwetzinger Marstallstraße an einer Idee arbeitet, um Künstlern nach dem Lockdown im März nun die Möglichkeit des Auftretens zu bieten, hat diese Zeitung mehrfach berichtet. Ausschlaggebend dafür wäre eigentlich die Förderung seitens des Landes gewesen. Das Kunstministerium hat das Programm „Kultur Sommer 2020“ zur Unterstützung von Veranstaltungsformaten unter Corona-Bedingungen ins Leben gerufen. Insgesamt umfasst das Notprogramm für Kunst und Kultur, dass das Ministerium im Masterplan Kultur Baden-Württemberg „Kunst trotz Abstand“ aufgelegt hat, rund 50 Millionen Euro, die aus den Mitteln der Corona-Rücklage des Landes kommen. In der zweiten von vier Runden wurden 52 Projekte mit mehr als einer Million Euro gefördert. Allerdings: Das TaP steht nicht auf der am 1. Juli veröffentlichten Liste. Ergo: Es gibt keine Kohle vom Land für Mohrs Ensemble.

Dass dennoch sieben Veranstaltungen im Juli und August im Seepferdchengarten des Schlossparks über die Bühne gehen können, ist zum einen einer Kooperation mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs und zum anderen der Stadt Schwetzingen zu verdanken. Diese springt nämlich finanziell in die Bresche. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl – Kulturliebhaber und nach eigenem Bekunden großer Anhänger des Theaters – habe sich entschieden, „für die Stadt hier ein deutlich wahrnehmbares Zeichen zu setzen und Joerg Steve Mohr die maximal notwendigen 20 000 Euro von der Stadt zugesagt“, ist vom städtischen Sprecher Wolfgang Leberecht auf Anfrage zu erfahren. Im Zuge der Antragstellung des TaP für das Landesprogramm hatte die Stadt bereits 5000 Euro als notwendige Komplementärfinanzierung zugesagt, jetzt werden es eben 20 000 Euro. „Dies ist nicht nur eine wichtige Unterstützung der beteiligten Schauspieler, die endlich wieder auftreten können, sondern auch ein wichtiges Signal für unser Theater am Puls, das im Sommer mit sehr besonderen Open-Air-Aufführungen glänzen kann. Wir wissen alle nicht, ob und gegebenenfalls wie es ab September eine Theaterspielzeit geben kann“, heißt es seitens der Stadt weiter.

Vom Kinderstück bis zum Musical

Mohr ist „ganz aus dem Häuschen“ und freut sich vor allem für das Ensemble, „tolle Veranstaltungen in einem wunderschönen Ambiente bieten zu können“. Freilich ärgert er sich auch ein bisschen darüber, dass es vom Land keine Begründung für die nicht gewährte Förderung gab. Doch er schaut nach vorn: Und zwar schon auf den nächsten Samstag, 11. Juli. Das Improvisationstheater „Als wir“ macht den Anfang beim Sommer-Open-Air mit dem Stück „Männerschnupfen“. Außerdem gibt es ein Kindertheater-Stück, ein Live-Hörspiel, ein Musical-Solokonzert, ein Musical und eine Komödie sowie ein Ein-Personen-Schauspiel. Die stets ausverkaufte Show rund um die verstorbene Soulröhre aus der Kurpfalz, Joy Fleming, wird ebenfalls gezeigt.

Aufgrund der besonderen Situation wird es 100 Sitzplätze geben. Diese stehen immer paarweise zusammen. Verkauft werden 90 Karten. „Im Idealfall kommen Sie zu zweit oder zu viert. Sie können natürlich auch alleine, zu dritt oder zu fünft kommen. Leider können Sie dann nicht beieinander sitzen. Wir haben keine nummerierten Plätze. Unser Personal hilft Ihnen vor Ort weiter“, lädt Mohr ein, sich dieses Freilufttheater nicht entgehen zu lassen – trotz der notwendigen Auflagen. Dazu gehören die genannten Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf den Abstand. Tickets gibt es nur online beziehungsweise über die Reservix-Hotline (siehe Infobox) zu kaufen. Die Karten können dann zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn im Schlosshof abgeholt werden. Der Einlass zur Bühne im Park findet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn statt. Auf dem Weg zu oder weg von den Plätzen besteht Maskenpflicht, auf den Plätzen kann der Schutz abgenommen werden. Dort liegt jedoch ein Datenbogen aus, der auszufüllen ist. Während des Abends wird es keinen Getränkeausschank geben.

