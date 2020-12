Was hat Beethoven mit seiner Musik verändert und was schätzen Sie an seinen Werken?

Hoffmann: Was Beethoven mit seiner Musik verändert hat, lässt sich nicht in Kürze zusammenfassen, zu vielfältig sind seine Neuerungen gewesen. Aber was ich sicher hervorheben kann: Beethoven hat vielleicht als Erster überhaupt den selbstreflexiven Blick in die Musik eingeführt, er hat das kritische Hinterfragen des musikalischen Materials und der Gesellschaft, mit der es ja zusammenhängt, zur Kompositionsmethode erhoben. Damit hat er der Musik ihre Unschuld genommen, sie von der Unterhaltung zur Philosophie aufgewertet. Beethoven begriff sich ja nicht als gewöhnlicher Tonsetzer, sondern als „Tondichter“. Und aus diesem Selbstverständnis resultierte sein radikaler Umgang mit den musikalischen Formen, die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden, traditionelle Regeln zu überwinden und neu zu definieren. Diese Haltung der künstlerischen Selbstermächtigung war in seiner Zeit revolutionär und ist noch immer – oder wieder – höchst aktuell, angesichts der Gefährdungen, denen die Kultur ausgesetzt ist, wenn man sie zu Unterhaltung und verzichtbarer Freizeitbeschäftigung degradiert.

Die SWR Festspiele standen ja im Zeichen seines 250. Geburtstages. Was war dabei für Sie der Höhepunkt?

Hoffmann: Schwer zu sagen, weil tatsächlich jeder einzelne Abend dieser nachgeholten Festspiele eine musikalische Sternstunde war. Unvergesslich für mich der Streichquartettabend mit „Quatuor Ebène“ und natürlich die vier Abende mit den Sinfonien, auf unglaublich radikale und lebendige Weise gespielt von der Akademie für Alte Musik. Wir haben diese so sattsam bekannten Werke noch einmal ganz neu und aufregend hören können und dazu Werke seiner Zeitgenossen, die wohl den meisten von uns unbekannt waren. Das war ein großes Geschenk und ich bin glücklich, dass wir das trotz der komplizierten Beschränkungen realisieren konnten.

Hätte es Beethoven nicht verdient, dass sein Jubiläum nachgeholt wird? Kennen Sie da Bestrebungen, die das andeuten?

Hoffmann: Nun, 2027 jährt sich Beethovens Todestag zum 200. Mal. Spätestens dann werden seine Werke wieder allerorten auf den Programmen stehen. Mit den Jubiläen ist das ja immer so eine Sache. Solche Daten sind geeignet, unbekannte oder vergessene Komponisten ins Bewusstsein zu holen. Ein so epochaler Komponist wie Beethoven braucht das eigentlich nicht, seine Werke werden ja immer gespielt, sie gehören zum Kernrepertoire des klassischen Musikkanons. Spannend wird es immer dann, wenn es einen ungewöhnlichen Zugriff gibt, wie bei den erwähnten Interpretationen durch die Akademie für Alte Musik oder dem Gesprächskonzert, mit dem der belgische Pianist und Musikologe Tom Beghin uns auf überzeugende Weise demonstrierte, wie der Fortschritt im Klavierbau Beethovens Komponieren beeinflusste. Oder eben das szenische Projekt „Force & Freedom“, mit „Nico and the Navigators“ zusammen und dem Kuss Quartett anhand von Beethovens Leben und Schaffen übergreifende existenzielle Fragen des Künstlerseins hinterfragen – aktueller geht es kaum. Die Premiere dieser abendfüllenden Produktion ist gerade zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer gefallen und wird nun hoffentlich im Mai in Schwetzingen zu erleben sein. Jürgen Gruler

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.12.2020