Schwetzingen.Wer hätte jemals gedacht, dass die Öffnung des seit dem 19. März geschlossenen städtischen Häckselplatzes als Symbol für wiedergewonnene Freiheit steht? Ich war am Mittwoch nicht der einzige Schwetzinger, der diesen zurückgewonnenen „Luxus“ genoss und den während der vergangenen fünf Wochen angesammelten Grünabfall entsorgte.

Als ich am späten Vormittag auf der Anlage an der Friedrichsfelder Straße ankomme, ist es relativ ruhig – in bin der Vierte, der seinen Kofferraum leeren möchte. „Sie hätten mal heute Morgen da sein müssen“, erzählt Hubert Klimek von der Stadtgärtnerei, der zusammen mit seinem Kollegen Norbert List dafür sorgt, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. „Die ersten standen schon um halb neun vor dem Tor“, berichtet er. Und dabei öffnet der Häckselplatz erst um 9 Uhr. „Die standen bis ganz vorne“, berichtet er von der Schlange, die bis zum vorderen Parkplatz des Kleingärtnervereins reichte.

„Das war ein richtiges Glücksgefühl“, lacht Günter Proetel, der schon zum zweiten Mal gekommen ist, weil nicht alles auf einmal ins Auto reingepasst hat. „Ich war heute Morgen schon ziemlich früh da“, sagt der Rentner aus dem Hirschacker. Gerade lädt er seinen Rasenschnitt aus, um ihn in den dafür vorgesehenen Behälter zu kippen – übrigens ganz vorbildlich mit Maske.

Alle sind vernünftig

Die trägt auch Hubert Klimek, der gerade ein Zeichen von dem am Eingangstor postierten Kollegen List bekommen hat, dass wieder ein Fahrzeug auf dem Weg ist. „Die mit Anhänger versuche ich nach ganz hinten zu lotsen, weil da mehr Platz ist“, während der Mercedes-Fahrer perfekt rückwärts einparkt. „Halt, reicht“, ruft Klimek, um anzuzeigen, dass hinten noch genug Platz zum Ausladen ist. „Die machen das super“, lobt Günter Proetel die Stadtgärtner. „Die lassen immer höchstens sechs Autos gleichzeitig rein, dann passt das mit der Abstandsregelung.“ Hubert Klimek ist auch zufrieden: „Die Leute sind alle vernünftig, bislang gab es keine Probleme.“

Auf dem großen Berg türmt sich Grünzeug aller Art: Äste, Laub, halbe Bäume, Erde, Heckenschnitt, Wurzeln, Unkraut, verwelkte Pflanzen. Ich kippe einen Kofferraum voller Efeu dazu, das ich zusammen mit meinem Sohn endlich – nach Jahren auf der To-do-Liste – von der Hauswand und aus dem Zaun entfernt habe. Einen Teil davon hatte ich schon gehäckselt, um Platz zu sparen und ihn zumindest teilweise in die Biotonne und den neu angeschafften Komposter füllen zu können.

Gartenarbeit war für viele Menschen in den Corona-Zeiten eine Beschäftigung. Mein Nachbar borgte sich gleich meine Leiter, um endlich mal das Laub in der Regenrinne zu entfernen: „Das wollte ich schon lange machen.“ Den gleichen Satz hörte ich wenig später von meinem Cousin, der seinem Bambus zu Leibe rückte. Da war er nicht der einzige, wie mein Blick auf den Grünschnitt-Hügel zeigt, während das Duo Klimek/List die nächsten beiden Fahrzeuge einweist. „Am Anfang haben wir jetzt zwei Mitarbeiter da draußen, weil wir denken, dass nach der langen Pause mehr Leute kommen“, erklärt Bernd Kolb, der Chef der Stadtgärtnerei.

Wenn es dann wieder normal läuft und sich alle an die Regeln halten, werde wie bisher nur ein Mann zur Aufsicht abgestellt. Die lange Schließung sei unumgänglich gewesen: „Wir müssen ja auch unsere Beschäftigten schützen.“

Generell hofft Kolb, dass sich die Bürgermeister der Region irgendwann mal auf eine einheitliche Reglung für die Abgabe von Grünabfall auf ihren Plätzen einigen können. „Damit der Mülltourismus aufhört.“ Denn anderswo sei die Entsorgung kostenpflichtig, in Schwetzingen beispielsweise sei der erste Kubikmeter umsonst.

AVR verheizt den Abfall

Für Samstag rechnet auch Norbert List noch einmal mit regem Andrang. Dann soll übrigens der Grünzeugberg kleiner oder gar ganz weg sein. „Die AVR kümmert sich am Freitag einmalig darum“, berichtet Bernd Kolb. Das angesammelte Gut werde vor Ort gehäckselt und dann im eigenen Biomassekraftwerk verheizt. Zukünftig habe die Stadt einen Vertrag mit einer Entsorgungsfirma, die den Grünabfall zur Kompostherstellung verwendet.

Über mangelndes Material wird sie sich bestimmt nicht beklagen können, denn sicher habe nicht nur ich noch mehr als eine Kofferraumladung voller Efeu zu entsorgen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.04.2020