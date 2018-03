Anzeige

Das ist schon ein besonderes Ensemble, das am morgigen Freitag um 20 Uhr in die Alte Wollfabrik kommt. Denis Wittberg und die Schellack-Solisten lassen in ihrem Konzert den Sound der Zwanziger- und Dreißigerjahre aufleben.

Herr Wittberg, warum haben es Ihnen die „Goldenen Zwanziger“ musikalisch so angetan?

Denis Wittberg: Die Lieder aus den „Goldenen Zwanzigern“ haben das, was den Schlagern heute fehlt: Ironie und vor allen Dingen Wortwitz. Dabei haben diese Schlager gar nichts Antiquiertes. Ich komme mir auf gar keinen Fall so vor, dass ich dem wehrten Publikum Nostalgie verkaufe, sondern es ist für mich einfach Unterhaltung – und gute Unterhaltung. Es gab eine Zeit, da war diese Musik unmodern, das war normal, aber sie hat bisweilen einen Stellenwert erreicht. Sie wird es immer geben, wie es auch Barrockmusik oder Musik der Renaissance gibt, sie wird nie mehr verschwinden.