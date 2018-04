Dekan Gaber lässt es bald ruhiger angehen

Anzeige

Es ist eine Verabschiedung in zwei Etappen: Am Sonntag, 20. Mai, um 11 Uhr wird Gaber in einer Messe in der Kirche Herz-Jesu (gegenüber des Bahnhofs, die dem Limburger Dom ähnelt) von den fünf zur Seelsorgeeinheit Freiburg-Mitte gehörenden Gemeinden in den Ruhestand geleitet. Der Pfingstmontag ist dann ab 10 Uhr im Münster Ort der offiziellen Verabschiedung mit geladenen Gästen. Zelebrieren wird das Pontifikalamt der kürzlich emeritierte Weihbischof Bernd Uhl, weil sich Erzbischof Burger auf einer Auslandsreise befindet und der neue Weihbischof noch nicht im Amt ist.

Freiburg ist für ihn auch Heimat

Wolfgang Gaber freut sich auf diesen Tag: „Bernd Uhl ist ein wichtiger Wegbegleiter für mich. Als ich 1966 ins Collegium Barromaeum (Priesterseminar) eingetreten bin und gerade dort ankam, hat Bernd Uhl auf dem Klavier gespielt. Die Kirchenmusik ist unser beider Leidenschaft geblieben“, sagt Wolfgang Gaber im Gespräch mit unserer Zeitung, die er übrigens neben der Badischen Zeitung täglich auf seinem Tablet in digitaler Form liest. Man merkt ihm an, dass er froh darüber ist, vor sieben Jahren dem Ruf von Erzbischof Robert Zollitsch nach Freiburg gefolgt zu sein. „Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in Schwetzingen, schließlich ist das meine Heimat, aber ich war den Großteil meiner Dienstzeit in Freiburg und dort habe ich eben auch viele Wegbegleiter und Kontakte“, sagt er uns.

Und da kann man es auch gut verstehen, wenn er jetzt von seiner Entscheidung für seine eigene Zukunft erzählt, die ihm nicht leicht falle: „Hier in Freiburg kann ich weiterhin in theologischen Kreisen verkehren, im Ehrenamt das eine oder andere bewegen, im Diözesan-Cäcilienbund wirken. Würde ich jetzt nach Oftersheim zurückkehren und im Elternhaus wohnen, dann müsste ich sicherlich feststellen, dass sich die Welt dort auch weitergedreht hat, dass jetzt andere Menschen an den Positionen sitzen, dass ich immer das Gefühl hätte, dass die Leute zwischen mir und den Nachfolgern, die eine hervorragende Arbeit machen, vergleichen. Das möchte ich nicht“, sagt Gaber. Er wolle gerne immer wieder ein oder zwei Wochen Urlaub in der Kurpfalz machen, komme auch gerne mal zu persönlichen Einladungen, er liebe seine Kurpfalz und spreche gerne ihren Dialekt, aber leben werde er nun nach reiflicher Überlegung weiter in Freiburg.

Nicht ganz, denn etwas weiter raus zieht es ihn doch. „Es sind zehn Minuten mit der Straßenbahn“, sagt Wolfgang Gaber. Sein neuer Wohnort heißt Günterstal – das ist dort, wo es auf den Schauinsland hinauf geht. In einem Pfarrhaus gegenüber des Benediktinerinnenklosters St. Lioba bezieht Wolfgang Gaber den zweiten Stock. Nach einer Auszeit – „in der ich mir Städtereisen vorgenommen habe, aber auch die Mädchenkantorei zur Generalaudienz beim Papst in Rom begleite und die Hochzeiten und Taufen durchführe, die ich zugesagt habe“ – tritt er dort am ersten Advent seinen Dienst als Seelsorger der 30 deutschen, indischen und koreanischen Schwestern an. Zudem sind jesidische Christinnen untergebracht und Priester aus dem Ausland lernen hier deutsch und werden sicher froh sein, einen so erfahrenen Priester wie Wolfgang Gaber beratend zur Seite gestellt zu bekommen.

Langweilig wird es ihm also sicherlich nicht werden und doch freut er sich sehr darauf „den ganzen Verwaltungskram“ nicht mehr machen zu müssen und nicht mehr für alles, bis hin zu den Finanzen verantwortlich zu sein. Gerne weiter mithelfen will Wolfgang Gaber bei einer Herzensangelegenheit, beim Bau der neuen Chororgel im Münster zur Lieben Frau. Übrigens schon die vierte Orgel, die Gaber in seiner jeweiligen Pfarrerzeit erneuert. Da ist ja in Schwetzingen sein liebster Spruch unvergessen geblieben, den er beim Sammeln der Spenden für die Orgel in St. Pankratius immer gesagt hat: „Das Geld für die neue Orgel ist da, es ist nur noch nicht bei uns!“

Wolfgang Gaber ist ja ein leidenschaftlicher Orgelspieler. Bei einer Vorführung stimmt er gern auch mal modernere Töne an, so eines seiner Lieblingslieder „Yesterday“ von den Beatles. Und er verspricht seinen Fans, auch dieses Jahr wieder am 6. Dezember um 15.30 Uhr sein Freiburger Orgelkonzert für den guten Zweck zu geben.

Generationswechsel ist wichtig

Aber vorher steht sein Abschied an, an Pfingsten in Herz-Jesu und im Münster. Anschließend ist am Pfingstmontag ein Empfang geplant, im Priesterseminar, dort wo 1966 seine Karriere begann. Und seine Nachfolge ist auch schon geregelt. Es wird einen Generationswechsel geben: Der Gengenbacher Pfarrer Christian Würz (46) soll den gut bestellten Acker als Münsterpfarrer und Dekan übernehmen – und der Dominikanerpater Markus Emmanuel Fischer (32) leitet die Seelsorgeeinheit Freiburg Mitte. Weil es halt doch für einen eigentlich zu viel Arbeit ist. Ach ja, – und da ist dann noch der 70. Geburtstag am 9. Mai. Seine Tür sei an diesem Tag für Gratulanten offen, sagt Gaber – nur um 12.15 und 18.30 Uhr müsse er im Münster noch zwei Gottesdienste halten.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.04.2018