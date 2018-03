Anzeige

Langeweile in den Osterferien? Die Staatlichen Schlösser und Gärten bieten ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche im Schloss und Schlossgarten Schwetzingen. Dort können sie am Samstag, 31. März, das fürstliche Leben im Schloss kennenlernen oder bei einer Führung in der Orangerie am Samstag, 7. April exotische Pflanzen entdecken.

Für Kinder und Jugendliche hat das Team vom Schloss ein besonderes Ferienprogramm zu bieten. Einen „Tag im Schloss“ können die Kinder am 31. März um 14.30 Uhr kennenlernen. Wie lebte man in einer Sommerresidenz in der Mitte des 18. Jahrhunderts? Was haben der Kurfürst, seine Frau und der rund 600 Menschen umfassende Hofstaat wohl den ganzen Tag gemacht? Wie sahen ihre Vergnügungen aus, was wurde gegessen und mussten sie in den Ferien eigentlich auch regieren? Was hatten die Diener zu tun? Zum Abschluss wird in zeitgenössischen Kostümen des 18. Jahrhunderts ein Tanz einstudiert. Alles über exotische Pflanzen erfahren die Kinder in Führung „Alles Orange!“ am 7. April um 14.30 Uhr: Hier dreht sich alles um die Orangerie und ihre Geschichte. Den Süden in den Norden bringen: Das war das erklärte Ziel der Fürsten im 18. Jahrhundert, als sie sich die großen Gewächshäuser anlegen ließen. Oder steckte da auch noch die griechische Mythologie dahinter? Was machten die Fürsten mit einer Orangerie im Winter und wozu diente sie im Sommer? zg

Eine Anmeldung ist für alle Führungen erforderlich unter Telefon062 21/65 88-80 oder per Mail unter service@schloss-schwetzingen.com