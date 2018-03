Anzeige

Unter dem Motto „Gib Krebs keine Chance“ findet das nächste Schwetzinger Arzt-Patienten Seminar am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr im Palais Hirsch statt. Veranstalter und Referentinnen dieses Infoabends werden Prof. Dr. Birgit Kallinowski und Prof. Dr. Alexandra Zahn aus der Schwetzinger Onkologenpraxis sein.

Inzwischen mehren sich die Informationen in der Fachpresse, dass durch eine gesunde Lebensführung und sportliche Betätigung das Risiko für eine Vielzahl von Tumoren wie beispielsweise Darmkrebs, Lungenkarzinome oder Brustkrebs signifikant gesenkt werden kann. So sind eine mediterrane Ernährung mit Olivenöl, Gemüse, Obst und das Halten von Normalgewicht ein guter Garant dafür, sein Risiko für eine Tumorerkrankung zu senken. Durch dreimal einen nur halbstündigen Sport in der Woche könne zudem das Wiederaufflammen von Tumoren signifikant reduziert werden. Sind also Ernährung und Sport die neuen Wunderwaffen gegen Krebs? Dieser Frage gehen die Expertinnen an diesem Abend nach.

Das Risiko an Darmkrebs zu erkranken für die allgemeine Bevölkerung beträgt 6 bis 7 Prozent, kann aber bis zu 70 oder 80 Prozent ansteigen bei vererbbaren Formen von Darmkrebs. Seit Einführung der Vorsorge durch eine Darmspiegelung ab dem Alter von 50 Jahren konnten in den letzten zehn Jahren mehr als 100 000 Darmkrebsfälle verhindert werden Bei keiner anderen Krebsart sind die Heilungschancen bei einer Früherkennung so gut wie bei Darmkrebs.