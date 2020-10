Wer wünscht sich nicht, seine Menschenkenntnis zu erweitern und damit auch sich selbst besser kennen zu lernen? Der Volkshochschulvortrag „Dem Leben auf der Spur“ am Donnerstag, 5. November, 19 bis 21 Uhr, bietet hierzu Gelegenheit.

Emotionen, Erlebnisse, Gedanken manifestieren sich in Gesicht und Körper. Sind wir glücklich, gehen wir voller Freude und Offenheit aufrecht durch den Tag. Gibt es Belastungen, privat oder im Arbeitsleben, gehen wir leicht vornübergebeugt, der Gesichtsausdruck ernst, die Lippen aufeinandergepresst, die Augen haben ihr Strahlen verloren. Naturheilkundlich gesehen spiegeln sich unsere Organe im Gesicht und in den Füßen wider. Die Füße zeigen uns den menschlichen Willen – die Zehen zeigen uns seinen Charakter.

Massage löst Blockaden

Warum ist ein Zeh krumm oder ein Nagel eingewachsen, bildet sich Hornhaut, entstehen Schmerzen an den Zehen, am Fußgelenk, am Ballen, kommt ein Fersensporn? Das wenig bekannte Sesambeinchen am Vorfußgelenk hat eine bemerkenswerte Funktion für unser Herzempfinden. Am Fußballen und dem Hallux-Zehengroßgrundgelenk lassen sich Blockaden entdecken. Eine Fußmassage kann diese lösen. Die Expertin in Psychophysiognomik, Coach und Buchautorin Anna Maria Schneider gibt über diese Zusammenhänge Auskunft. zg

