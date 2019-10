Dem Regen einfach trotzen

Mit dem Regen fällt die Stimmung, schlechtes Wetter macht angeblich schlechte Laune. Denken viele. Stimmt so aber nicht. Zwar sind viele Menschen davon überzeugt, dass das Wetter unmittelbaren Einfluss auf ihre Laune und Motivation habe. Doch wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, dass diese Annahme nicht stimmt. Viele andere Faktoren beeinflussen die Stimmung.

Aber ich persönlich schiebe meine schlechte Laune dennoch gerne und oft auf das Wetter. Das hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen habe ich keine Lust, mich mit der eigentlichen Ursache zu beschäftigen – da ist es einfacher, es auf das Wetter zu schieben, als in mich zu gehen.

Das Wetter ist in diesen Fällen also meine bevorzugte Ausrede. Und schon muss ich mir keine weiteren Gedanken mehr machen, Erklärung abgeschlossen. Schlechtes Wetter funktioniert bestens als Argument für so ziemlich alles. Jeder akzeptiert es, niemand hinterfragt es, viele steigen sogar direkt drauf ein.

Manchmal aber ist das Wetter keine Ausrede, sondern scheint wirklich Grund für meine üble Laune zu sein. Wenn morgens der Wecker klingelt, wieder alles dunkelgrau und vom tagelangen Nieselregen feucht ist, sitzt die schlechte Laune direkt neben dem Wecker und schaut mich an. Und an einem Montag ist es besonders schlimm.

Aber jetzt habe ich mir etwas vorgenommen. Ich lasse mir die Stimmung vom Regen nicht vermiesen. Wenn ich mich heute auf mein Fahrrad schwinge und es tröpfelt, werde ich einfach vor mich hinsingen: „I’m singin’ in the rain“. Das hilft bestimmt. Und so werde ich den ganzen Tag heute versuchen, ihm das Beste abzugewinnen – ganz ohne auf des Wetter zu achten.

Was allerdings bleibt, ist die Hoffnung auf gutes Wetter heute.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.10.2019