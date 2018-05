„Den Bedürfnissen anpassen“

Anzeige

Das Terrain ist ihm bereits vertraut, nun will er neue Impulse insbesondere in der Akutgeriatrie und der ambulanten Versorgung betagter Patienten setzen: Seit April 2018 ist Markus Bender neuer Chefarzt der Abteilung für Altersmedizin an der GRN-Klinik und der GRN-Klinik für Geriatrische Rehabilitation Schwetzingen sowie Leiter des Geriatrischen Schwerpunkts. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Florian von Pein an, der bislang die Altersmedizin an den beiden GRN-Standorten Schwetzingen und Weinheim verantwortete und nun vollständig nach Weinheim wechselt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bender ist bereits seit 2016 als Oberarzt für Geriatrie an der Klinik tätig und brachte in dieser Funktion beispielsweise gemeinsam mit dem geriatrischen Team und den Kollegen der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie das Kooperationsprojekt „Alterstraumatologie“ auf den Weg. „Wir freuen uns, mit Markus Bender einen Chefarztnachfolger gefunden zu haben, der eine langjährige Expertise in den Bereichen Alters- und Palliativmedizin mitbringt, sich in den letzten beiden Jahren bei uns intensiv eingebracht hat und sehr interdisziplinär denkt“, kommentiert Rüdiger Burger, Geschäftsführer der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH. „Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm gemeinsam die an unserer Klinik noch relativ neue Fachdisziplin der Altersmedizin weiter ausbauen und voranbringen werden.“

Der nun erfolgte Chefarztwechsel beziehungsweise die Bestellung eines jeweils eigenen Chefarztes für Geriatrie in beiden Kliniken ist bereits seit dem Aufbau der Altersmedizin in Schwetzingen geplant. „Wir waren uns mit Dr. von Pein schon früh einig, dass angesichts der Alterspyramide und der ständig steigenden Zahl geriatrischer Patienten in den Kliniken ein weiterer Ausbau der personellen Besetzung in der Altersmedizin notwendig ist“, ergänzt Burger.