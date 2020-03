Den Handel in der Krise unterstützen

Das Virus SARS-CoV-2 hat unseren Handel fast zum Stillstand gebracht. Fast alle Geschäfte mussten schließen und viele Unternehmen sind deshalb am Rande einer Insolvenz. Wir haben Ihnen alle Händler zusammengefasst, die auch in diesen schwierigen Zeiten noch ihre Dienste anbieten. Die Produkte werden in diesen Fällen meistens geliefert. Die Schwetzinger Betriebe konnten sich selbst eintragen, daher hat diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle regionalen Firmen sind momentan auf die Unterstützung der Bürger angewiesen.