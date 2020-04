Den Helfern in schwerer Zeit beistehen

Schwetzingen/Plankstadt.Gemeinsam mit der Schwetzinger Zeitung bedankt sich die Braumanufaktur Welde beim regionalen Pflegepersonal für dessen großen Einsatz in der Corona-Krise: Jeden Tag. Jede Nacht. Für uns alle da. Die vielen Pflegerinnen und Pfleger in Kliniken und Pflegeheimen in der Region Schwetzingen/Hockenheim arbeiten mit Hochdruck an vorderster Front, um uns allen medizinisch durch die Corona-Krise zu helfen. Deshalb wollen sich die Welde Braumanufaktur und die Zeitung vor Ort gemeinsam mit einer besonderen Aktion beim unverzichtbaren pflegerischen Personal in der Region bedanken: mit einem kostenlosen „6er-Tragerl“ bestem Kurpfalzbräu-Feierabendbier für jede Pflegekraft.

„Ohne all die vielen Schwestern und Pfleger in den vielen Pflegeeinrichtungen hier bei uns wären wir schlichtweg aufgeschmissen“, bringen es die Welde-Chefs Dr. Hans und Max Spielmann auf den Punkt. In der schwierigen Zeit wolle man sich mit einem guten Kurpfalzbräu-Feierabendbier einfach mal bedanken und damit einen Moment der Ruhe und des Genusses nach harter Schicht schenken.

Dass Jürgen Gruler, Chefredakteur der Schwetzinger Zeitung, die Aktion begeistert aufgenommen und umgehend die Partnerschaft und Hilfe bei der Abwicklung angeboten habe, sei ein echter Glücksfall, erklären Spielmanns einhellig.

Die Schwetzinger Zeitung unterstützt die Aktion, indem sie Ansprechpartnerin für die Einrichtungen sein wird und die notwendigen Daten sammelt, die zur Abwicklung und Verteilung benötigt werden. Schließlich kennt die Redaktion alle Hilfseinrichtungen in der Region durch ihre umfangreiche Berichterstattung bestens.

Anhand der daraus entstehenden Liste werden die einzelnen Häuser dann von den Welde-Bierkutschern aus Plankstadt frei Haus mit den kleinen „6er-Tragerln“ beliefert, in denen sich verschiedene Kurpfalzbräu-Biere befinden. Mit dabei sind übrigens die neuen „Kleinen“ vom Kurpfalzbräu Helles und Kellerbier.

Für alle Pflegenden soll rechtzeitig zum Tag des Deutschen Bieres am 23. April und am Folgetag das Dankeschönbier in ihrer Einrichtung bereitgestellt werden. Damit das Dankeschönbier bei den Pflegenden ankommt, benötigen die Brauerei und Zeitung allerdings Unterstützung: die Partner bitten darum, dass sich die entsprechenden medizinischen Pflegeeinrichtungen aus dem Einzugsgebiet der Schwetzinger Zeitung – also aus Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Ketsch, Brühl, Hockenheim, Reilingen, Altlussheim und Neulussheim bis Donnerstag, 16. April, 12 Uhr, per E-Mail an bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de mit dem Betreff „Dankeschönbier“ melden und die für die Aktion notwendigen Infos mitteilen.

Benötigt werden neben dem Namen, der genauen Adresse der Einrichtung und der Anzahl der Pflegemitarbeiter auch der Name und die Telefonnummer eines Ansprechpartners für die Lieferung.

Um den Aufwand gering zu halten, sammelt man am besten die leeren Flaschen ganz einfach wieder in den Einrichtungen. Anschließend kann das Leergut in die Brauerei nach Plankstadt gebracht oder im Handel abgegeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020