Den Kulturfreitag gut unterstützen

Schwetzingen.Einmal in der Woche bietet der Kulturfreitag den Schülern der Comenius-Schule Raum, um sich kreativ auszuleben und mit professionellen Künstlern zusammen an spannenden Projekten zu arbeiten. Seit sechs Jahren gibt es ihn nun und er kommt nicht nur bei den Schülern und Kollegen der Schule, sondern auch bei den Mitarbeitern von TempoRatio gut an.

„Wir finden das Projekt super und möchten

...