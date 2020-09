Den Radverkehr weiter entwickeln

„Klimafreundlich mobil – freie Fahrt für’s Rad – auch in Schwetzingen“, so lautet das Motto einer Veranstaltungsreihe der Schwetzinger Grünen.

Mehr Klimaschutz und saubere Luft, weniger Lärm und weniger Unfälle – all das und noch mehr kann man erreichen, indem man Fußgänger und Radfahrer fördert. Genau dafür setzen sich die Schwetzinger Grünen ein und legen dabei zunächst den Schwerpunkt aufs Rad, heißt es in einer Pressemitteilung.

Los geht es am Sonntag, 20. September, mit einer gemeinsamen Radtour des Teams „Grüneradeln“ der Schwetzinger Grünen, den Grünen aus Ketsch und der Grünen Liste Brühl . Nach der Teilnahme bei der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln (wir berichteten) geht es über das Rondell Richtung Brühl und weiter nach Ketsch. Auf der gut zweistündigen Tour werden kurze Stopps eingelegt, um an konkreten Beispielen über gut und weniger gut angelegte Fahrradwege zu sprechen. Mit von der Partie sind Landtagskandidat und Staatssekretär Dr. Andre Baumann sowie der grüne Landtagsabgeordnete Manfred Kern.

Am Dienstag, 22. September, nehmen die Grünen dann mit dem Bürgermeister Matthias Steffan die Radwege in der Innenstadt unter die Lupe. Der Ausblick auf die Entwicklung der Fahrradmobilität in Schwetzingen, eine Radwegekonzept sowie die Begutachtung von neuralgischen Punkten im Fahrradverkehr – dem „Problemstellen-Check“ – werden hier Thema sein. Die etwa zweistündige Begehung startet um 17 Uhr und endet mit der Übergabe einer Liste von Problemstellen, die am Infostand der Grünen am 5. September genannt wurden. Fußgänger und Radfahrer, die konkrete Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zum Thema Rad- und Fußwege in Schwetzingen haben, können diese gerne noch per E-Mail einsenden. Die Plätze für die Veranstaltungen sind Corona-bedingt begrenzt. zg

Info: Interessierte können sich anmelden unter gruene-schwetzingen@gmx.de

