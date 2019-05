Den richtigen Ton auf das Rezo-Video finden

Der Youtuber Rezo ist derzeit mit seiner Video-Kritik an der CDU in aller Munde. Was sagen die hiesigen Bundestagsabgeordneten aus dem Spargelwahlkreis, Olav Gutting (CDU) und Dr. Danyal Bayaz (Grüne), zu den Äußerungen des jungen Mannes im Internet und die erfolgten Reaktionen seitens der Bundes-CDU?

Herr Gutting, wie finden Sie das Video von Youtuber Rezo samt dessen Botschaft?

Olav Gutting: Kritik muss man in der Politik aushalten können und in einer Demokratie muss es auch möglich sein, verschiedene Ansichten zu haben. Aber der damit verbundene Aufruf zur Zerstörung einer demokratischen Partei der Mitte finde ich schon etwas grenzwertig. Das geht an die Grundfesten unserer politischen Kultur. Wahrscheinlich muss man sich daran aber in Zukunft gewöhnen.

Wie sehen Sie die Reaktion der CDU durch deren Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer?

Gutting: Der massive Angriff hat uns eindeutig auf dem falschen Fuß erwischt. So ein Durcheinander bei der Kommunikation habe ich selten erlebt. Selbstkritisch muss man eingestehen, dass wir zu lange gebraucht haben, um den richtigen Ton im Umgang damit zu finden.

Würden Sie Rezo antworten? Und wenn ja: auf welche Art und Weise?

Gutting: Wir haben inzwischen geantwortet (hier geht es zur offenen Antwort der CDU an Rezo, Anm. d. Red.). Es gibt eine umfangreiche Stellungnahme und ein Faktenblatt zu den jeweils erhobenen Vorwürfen und eine Einladung unseres Generalsekretärs an Rezo zum Gespräch. Auf die Einladung zum Gespräch hat Rezo aber bislang leider nicht geantwortet.

--------------------------------------------------------------------

Herr Bayaz, wie finden Sie das Video von Rezo?

Dr. Danyal Bayaz: Es hat seinen guten Grund, dass Millionen das Video geklickt haben. Die Art und Weise, wie er seine Aussagen zuspitzt und mit Daten untermalt, packt einen. Da entsteht von der ersten Minute an eine Dynamik, der man sich kaum entziehen kann. Das heißt nicht, dass ich alles teile, stellenweise ist es mir zu vereinfachend. Das ist aber legitim, das tun wir in der Politik schließlich hier und da auch. Manchmal muss man einfach auf den Punkt kommen. Und gerade was seine Kritik an der Klimapolitik von CDU und SPD oder an der sozialen Ungleichheit des Landes angeht, da spricht er richtige Punkte an – und das trifft offensichtlich einen Nerv.

Wie sehen Sie die CDU-Reaktion?

Bayaz: Ich war überrascht, wie überheblich die CDU-Spitze reagiert hat. Der Titel des Videos, die „Zerstörung der CDU“, war natürlich auch eine Provokation. Aber ich hätte da eine klügere Reaktion erwartet. Die Parteispitze hat die Aussagen abqualifiziert und damit letztlich ja nur die Botschaft des Videos bestätigt: Die CDU nimmt die junge Generation nicht ernst. Das zeigte sich schon bei der Diskussion zum europäischen Urheberrecht. Wenn CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer jetzt über Regeln nachdenkt, wie man Meinungen im Internet vor Wahlen behandelt, dann hat sie offenbar nichts verstanden. Sie wäre besser beraten, sich sachlich mit den Positionen im Video auseinanderzusetzen. Das hat man offensichtlich mit einem Antwortvideo aus dem Konrad-Adenauer-Haus versucht, aber sich dann gegen eine Veröffentlichung entschieden.

Würden Sie Rezo antworten?

Bayaz: Es geht nicht um Rezo persönlich, sondern um seine Botschaften, in denen sich offenbar viele junge Menschen wiederfinden. Ich diskutiere regelmäßig mit Schülern, ich bin sicher, dass es da demnächst auch um dieses Video und die Wahlen gehen wird. Vielleicht kann man es mit Generationengerechtigkeit auf den Punkt bringen. Da sehe ich mich in der Pflicht, denn die kommt in der Politik definitiv zu kurz, das habe ich in meiner kurzen Zeit als Bundestagsabgeordneter schnell gemerkt. Wie schaffen wir echten Klimaschutz? Wie gestalten wir die Digitalisierung im Sinne aller? Wo wollen wir als Gesellschaft in zehn bis 15 Jahren stehen? Antworten auf diese Fragen kommen jungen Menschen offensichtlich zu kurz. Und ich finde: Sie haben Recht!

Hier geht's zu Rezos Video.

Hier geht's zur ausführlichen Antwort der CDU (pdf).

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019