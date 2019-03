Den Rückgang der Vielfalt stoppen

Naturschutz, die Entwicklung der Kulturlandschaft und die Zukunft der Wildnis in Baden sind das Thema einer Neuerscheinung aus der Schriftenreihe der Badischen Heimat. Herausgegeben wird „Natur – Kultur – Wildnis“ von Dr. Sybille und Uwe Heidenreich sowie Dr. Volker Kronemayer.

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt gehört zu den Aufgaben der Landespolitik. Mit der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg 2020 will das Land dazu beitragen, den Rückgang dieser zu stoppen, und in Teilbereichen eine Umkehr beim Schwund natürlicher Ressourcen einzuleiten. Ziel ist dabei, das zu erhalten, was uns erhält. zg

