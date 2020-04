Den Sorgen die Hoffnung gegenüberstellen

Der katholische Gottesdienst zur Osternacht in der Kirche St. Pankratius ging etwas über zwei Stunden. Ziemlich lang und am Ende doch kurz. Entwickelte die Liturgie, die Abfolge der religiösen Riten während des in Internet übertragenen Gottesdienstes, eine eigentümliche Kraft. Strukturen vermögen Halt zu geben. Und genau darum, so Pfarrer Uwe Lüttinger im Vorfeld, gehe es beim Glauben.

Gerade die Osternacht, dieser symbolische Durchgang durch den Tod ins Leben, sei mehr als nur dafür geschaffen, Vertrauen und Hoffnung unter den Menschen zu verbreiten. Der Zauber, das offenbarte sich hier, liegt in der Liturgie. Rund 80 bis 120 Zuschauer verfolgten den Gottesdienst an den heimischen PC-Bildschirmen. Trotz der sehr mangelhaften Tonqualität überwog dabei sicher die Freude und Dankbarkeit für diesen Gottesdienst.

Los ging es mit dem Entzünden der Osterkerze. Nur ein kleines Licht, aber für die Katholiken das Symbol für die Vertreibung des Bösen aus dem Herzen. Dementsprechend ausgiebig wird das Entzünden dieser Kerze mit Kreuz, den beiden griechischen Buchstaben Alpha und Omega und den fünf roten Weihrauchkörner als Symbol für die fünf Wunden Jesus am Kreuz zelebriert. Dazu sprach Lüttinger: „Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit, Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit.“

Susanne Quintus als Lektorin

Lüttinger verbreitete in dieser Liturgie gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Thomas Palakudiyil und Reinholdt Lovasz eine enorme Ruhe, die den Blick auf das Eigentliche frei machte. Eindrücklich waren auch die Lesungen aus dem Alten Testament durch Lektorin Susanne Quintus. Den Auftakt gestaltete Quintus mit dem Buch Genesis und der Erschaffung der Welt durch Gott in sieben Tagen. Unterbrochen von einem Gotteslob – ein Lied zu Ehren Gottes – las sie dann über den Auszug der Israeliten aus Ägypten und den Gang durchs Rote Meer. Eine wahrhaft bildgewaltige Lesung, die ihre eindrückliche Wirkung nicht verfehlte. Schon im Alten Testament findet sich von Freiheit über Vertrauen bis zur Liebe alles, worum es im Leben geht. Abschließend las Quintus aus dem Römerbrief des Apostels Paulus vor, worin deutlich wurde, dass Sterben und Leben mit Jesus dem Tod die Macht nehme. Nach einem wunderbaren Orgelstück erklärte Lüttinger, dass er sich sein erstes Osterfest in der kurfürstlichen Residenz anders vorgestellt habe. Doch nun heiße es, das Beste draus zu machen. Die Pandemie bereite vielen Menschen Sorgen – und diesen Sorgen müsse man die Hoffnung des Osterfestes gegenüberstellen. Leben sei etwas Zerbrechliches, aber das Wissen über die Auferstehung füge alles wieder zusammen. „Jesu ist für uns gestorben und auferstanden und auch wir werden nach dem Tode auferstehen.“ ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.04.2020