Den Verbund stärken

Grüne im Dialog mit der Krankenhauslei-tung (v. l.): Dr. Danyal Bayaz (MdB), Rüdiger Burger (GRN-Geschäftsführer), Adolf Härdle (Kreisrat, GRN-Aufsichts-rat), Günther Martin (Gemeinderat Ketsch), Marco Montalbano (Stadtrat Schwetzingen). © Grüne

Region.Die über die Jahre positive Entwicklung der stationären Patientenzahlen und der ambulanten Not-fallbehandlungen zeigt deutlich die Leistungsfähigkeit der GRN-Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis. Umso weniger sei es der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass sich das Jahresergebnis im gleichen Zeitraum negativ entwickelt habe. Bei einem Gespräch mit Geschäftsführer Rüdiger Burger informierten sich der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz und die Gemeinderäte Günther Martin (Ketsch) und Marco Montalbano (Schwetzingen) über die aktuelle Situation. Ein Gespräch der Grünen Kreistagsfraktion ging dem voraus. Adolf Härdle, Kreisrat und Aufsichtsratsmitglied der GRN, hatte dazu die Initiative ergriffen.

„Wären finanzielle Synergieeffekte vorstellbar, wenn die Kliniken im Raum Heidelberg und im Kreis etwa durch die Bildung von Klinikverbünden in Zukunft stärker zusammenarbeiteten?“, lautete die Eingangsfrage von Bayaz. Rüdiger Burger erläuterte, dass Heidelberg sich im geographischen Zentrum des Kreises befinde und das Uniklinikum als Maximalversorger Patienten abziehe. Er verwies auf die seit Jahren gute Zusammenarbeit mit den Unikliniken und führte konkrete Beispiele an.

Entfernungen zu groß

Die GRN habe das Problem, dass die vier Kliniken räumlich relativ weit auseinander liegen und als kleinere Kliniken den Versorgungsauftrag in der Fläche zu erfüllen hätten. Synergien und Kostenvorteile seien im Verbund nur schwer zu erzielen, Bündelungseffekte zur Senkung der Gemeinkosten kaum umzusetzen.

„Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz klingt in der Theo-rie recht gut“, so der Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz. Nicht nur die bessere finanzielle Ausstattung der Pflege sei begrüßenswert. „Auch die Aufnahme der Digitalisierung in den Strukturfonds ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft. Es zeigt, dass man Pflege 4.0 im Blick hat.“ Jedoch müsse man abwarten, ob das neue Gesetz vor Ort tatsächlich Entlastungen für kleinere Kliniken bringe.

Burger wies darauf hin, dass die Bundesregierung zwar die Pflege im Krankenhaus entlasten und so die Versorgung der Patienten verbessern wolle. Allerdings sehe das Gesetz vor, dass gleichzeitig der 2013 eingeführte Pflegezuschlag als Versorgungszuschlag entfallen solle. Allein die geänderten Verjährungsfristen von vier auf zwei Jahre für Vergütungsansprüche von Krankenhäusern und zu erwartende Rückforderungsansprüche der Krankenkassen könnten zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen.

Grundsätzlich sei es zu begrüßen, wenn im Zuge der Personaluntergrenzen-Verordnung Maßnahmen ergriffen werden sollen, die eine sichere und gute Behandlung von Patienten im Krankenhaus ermögliche, merkte Adolf Härdle an. Welche Folgen dies allerdings für die Krankenhäuser der Regel- und Grundversorgung habe, könne noch nicht beurteilt werden, meinte Burger. Für den Raum Schwetzingen sei die wohnortnahe Versorgung und eine Vorhaltung der Notfallambulanz von großer Bedeutung, so Günther Martin und Marco Montalbano. Bayaz ergänzte: „Es ist nicht nur ein wichtiges Stück Lebensqualität, sondern auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass jeder Mensch vor Ort die medizinische Hilfe bekommt, die er auch braucht. Egal, ob er nun in der Stadt oder auf dem Land lebt.“

Rettungsdienste besser vernetzen

Er stehe bei der Frage nach der Zukunft der Schwetzinger Klinik mit dem baden-württembergischen Sozialministerium im Austausch. Die Kliniken in der Region übernähmen eine wichtige Versorgungsfunktion, so die Einschätzung in Stuttgart. Die Grüne Fraktion und das Innenministerium arbeiteten außerdem an einer Reform des Rettungsdienstes, so Bayaz: „Derzeit werden vielerorts die Hilfsfristen der Rettungswagen nicht eingehalten, Schichten fallen in der Notfallrettung aus und die Notaufnahmen der Krankenhäuser sind überfüllt. Das muss sich dringend ändern. Mit einer verbesserten Qualifikation des Leitstellenpersonals, der Einführung eines Gemeindenotfallsanitäters und einer verbesserten Vernetzung der Rettungsdienstbereiche wolle die Landesregierung dem entgegenwirken.

Auch die Qualität im Krankenhaus-Alltag war Thema beim Austausch. Auf die Frage nach dem Vorkommen des sogenannten Krankenhausvirus erläuterte Burger die umfassenden Hygienemaßnahmen bei der Aufnahme von Patienten und im Klinikalltag. Die Kreistagsfraktion werde, sicherte Adolf Härdle zu, den Gesprächsfaden mit den GRN-Verantwortlichen „nicht abreißen lassen“, den eingeleiteten Strategieentwicklungsprozess im Verbund der GRN-Kliniken konstruktiv begleiten und bei Bedarf unterstützen. Wichtig sei auch, die Pflegeberufe attraktiver zu machen. zg

