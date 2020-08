„Der Abschied fällt mir nicht leicht“

Nach zweieinhalbjährigem Probedienst wurde Pfarrer Mathis Goseberg jüngst in einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet (wir berichteten). Am kommenden Sonntag, 23. August, wird der beliebte Seelsorger zum letzten Mal in der evangelischen Stadtkirche zu erleben sein. Über seine Erfahrungen in Schwetzingen, den Arbeitsalltag eines jungen Pfarrers, über seine Schwerpunkte, aber auch seine

...