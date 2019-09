Der aufgeschlossene frühe Vogel

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Weißes Hemd, schwarzes Sakko und ein Holzkreuz an einem Lederband um den Hals: Pfarrer Uwe Lüttinger wird ab Freitag, 1. November, sein Amt als leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim antreten. Seine Investitur wird am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt sein.

„Nach zehn Jahren darf einfach etwas Neues

...