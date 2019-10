Der Blick hinter die Kulissen

GEO: Mit über 44 Jahren Erfahrung in der Fertigung von Qualitätsdusch-wänden aus Sicherheitsglas bietet GEO für jede Generation, jede Situation und jedes Bad Duschwände, seit 35 Jahren „made in Schwetzingen“ und vertreibt diese europaweit. Auch die nächste Generation in der Firmenleitung möchte den lokal verwurzelten, familiär geführten Betrieb mit Innovation und Qualität aufstellen.

Decathlon: 2013 wurde in Schwetzingen das schönste Logistikzentrum innerhalb des Decathlon Netzwerkes eröffnet. Auf einer Fläche von mittlerweile 40 000 Quadratmetern lagern rund 45 000 verschiedene Produkte. Von hier erfolgt der Versand der Sport- und Freizeitartikel an die Decathlon-Stores in Deutschland und die Online-Kunden in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich. Das Unternehmen hat sich in kurzer Zeit zu einem der größten Arbeitgeber der Stadt entwickelt.

Tanzschule Kiefer: Tanzen ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Ganz nach dem Motto: „Tanzzeit ist Auszeit vom Alltag“ genießen seit nun acht Jahren die Gäste schöne Tanzstunden. Die moderne ADTV-Tanzschule bietet ein in der Region wohl einmalig flexibles Kurssystem an, das einen monatlichen Einstieg in die Kurse vorsieht. Der Gast wählt dabei selbst, an welchem Wochentag und wie oft er tanzen möchte.

Jünger + Gräter: Als international tätiges, mittelständisches Unternehmen verfügt Jünger+Gräter seit mehr als 80 Jahren über Know-how für feuerfeste Auskleidung in der Chemie-, Stahl- und Eisenindustrie sowie in Energie- und Kraftwerkstechnologien. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen, werden an Material- und Montagequalität allerhöchste Ansprüche gestellt. Lokales Engagement, beispielsweise in den Vereinen, ist ein weiteres Markenzeichen. zg