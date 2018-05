Der Defibrillator übernimmt . . .

Anzeige

Die Rathäuser in Brühl, Ketsch, Oftersheim und Plankstadt haben schon so ein Gerät für ihre öffentlichen Einrichtungen erhalten. In Schwetzingen gibt es die Apparate bereits an der Alla-hopp-Anlage, in der Sporthalle des Hebelgymnasiums und in der Volkshochschule. Im Bellamar hat das Gerät sogar schon einmal ein Leben gerettet. Die Rede ist von einem sogenannten Laien-Defibrillator, in der Fachsprache als Automatisierter Externer Defibrillator (AED) bezeichnet.

Jetzt spendete das Ärztenetz noch einen weiteren Lebensretter, der künftig in den Räumen des Polizeireviers angebracht sein wird, um auch dort eine Reanimation bei einem Herzstillstand leisten zu können. Mit knapp 20 Defibrillatoren an nun 14 Standorten wird das Netz an lebensrettenden Anlaufstellen in der Stadt noch enger, sagte der Vorsitzende des Vereins Ärztenetz, Dr. Hans-Jürgen Scholz, bei der Übergabe im Polizeigebäude in der Carl-Theodor-Straße 8.

Erste Hilfe – so geht’s Der Automatisierte externe Defibrillator (AED) wurde entwickelt, weil beim Warten auf den Notarzt oftmals zu viel Zeit verstreicht. Das Gerät kann ohne Weiteres von Laien bedient werden. Der Elektroschock unterbricht Kammerflimmern und andere lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen. Der rechtzeitige Einsatz des Defibrillators ist wichtig. Es kommt auf jede Minute an. Der Defibrillator ist nach dem Einschalten selbsterklärend. Das Gerät gibt dem Benutzer genaue Anweisungen. Wenn die zwei Klebeelektroden am Patienten angebracht sind, kann der Elektroschock über einen Knopfdruck ausgelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt darf keine Person den Patienten berühren. Vor der Benutzung aber immer den Notruf 112 absetzen. Das Gerät soll die wertvolle Zeit bis zur Übernahme durch den Notarzt überbrücken. vw

Die Idee dazu kam von Polizeihauptkommissar Carsten Petzold, der bei einem Erste-Hilfe-Kurs die Verwendungsweise gesehen hatte. Der SFW-Stadtrat stieß bei Revierleiter Martin Scheel sofort auf offene Ohren. Beim plötzlichen Herzstillstand sei das richtige Reagieren besonders wichtig, betont Scholz. Jeder könne in solch einer Situation Hilfe leisten und Leben retten: „Den einzigen Fehler, den man bei Erster Hilfe machen kann, ist nichts zu tun. Es ist unser Anliegen, dass die Leute den Mut haben, irgendwas zu machen. Wer nichts tut, kann sogar belangt werden – wegen unterlassener Hilfeleistung.“