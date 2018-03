Der Frühling in Liedform

Anzeige

Gefragter Begleiter

Fred Rensch studierte in Heidelberg, Bremen und München. Zunächst war er als Korrepetitor tätig am Theater Mannheim und beim NDR-Rundfunkchor. 1978 erhielt er Lehraufträge für Klavier an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und für Korrepetition an der Musikhochschule Heidelberg/ Mannheim. Ab 1983 war er an der Musikhochschule Frankfurt am Main und seit 1993 ist er an der Musikhochschule Mannheim, jeweils mit einer Dozentur für Korrepetition. In der gesamten Region ist er als Liedbegleiter sehr gefragt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.02.2018