Der ganze große Traum blieb aus

Schwimm-EM am 12. August 2010 in der Hajos-Alfred-Tamas-Szechy-Anlage auf der Margareteninsel in Budapest in Ungarn. Die deutschen Schwimmerinnen Silke Lippok (v. l.), Franziska Jansen und Nina Schiffer (es fehlt Daniela Schreiber) nach ihrem Finale über 4 x 200 Meter Freistil. Am Ende stand damals Platz vier.

© privat