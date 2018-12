Der große Auftritt

Auf geht’s in den Endspurt! Die Wohnung ist geschmückt, Geschenke sind gekauft, der Tannenbaum wartet im Garten auf seinen großen Auftritt. Doch da ist noch eine wichtige Sache: Gedichte und Lieder für den Weihnachtsmann. Ja, dieser klopft an Heiligabend wirklich an unsere Tür. Wer kein Gedicht aufsagen oder Lied vorsingen kann, bekommt natürlich nichts – klar.

Also übt schon der Zweijährige den Klassiker „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.“ Und der Große räumt brav sein Zimmer auf. „Mama“, fragt er mich, „warum weiß der Weihnachtsmann eigentlich alles?“ „Der Opa hat gute Kontakte“, antworte ich und muss nicht einmal lügen.

Denn hinter der Maske steckt mein Vater – gut verkleidet. Bisher ahnt der Sechsjährige noch nichts. Und wir geben alles, um den Opa zu decken, der kurz vor der Bescherung ganz plötzlich einkaufen muss. Es ist schön, wenn man an solche Weihnachtswunder glauben kann!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018