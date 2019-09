„Der große Musikschul-Fritz geht“

Die kleine Feier in der Musikschule Bezirk Schwetzingen am Mittwochvormittag hatte drei besondere Anlässe: Der stellvertretende Schulleiter Fritz Kappenstein wurde in den Ruhestand verabschiedet. Musiklehrerin Claudia Helleis beging ihr 40. Dienstjubiläum und Philipp Wolfart wurde als Nachfolger von Fritz Kappenstein eingeführt.

Musikschulleiter Roland Merkel begrüßte die Anwesenden

...