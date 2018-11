Der grüne Daumen geht

Als der Beifall im Sitzungssaal nicht enden wollte, war Herbert Nerz richtig gerührt. Es war das lautstarke und gleichzeitig herzliche Dankeschön für den geschätzten FDP-Stadtrat, der gestern nach insgesamt 28 Jahren aus dem Gremium ausschied. „Er war der grüne Daumen des Gemeinderats“, meinte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in seiner Laudatio und betonte: „Wir werden ihn sehr vermissen.“

Genau genommen ist es noch viel länger her, dass Nerz erstmals in den Gemeinderat eingezogen ist: Im Juli 1980 war das, blickte OB Pöltl zurück. Zwischendrin hatte es zwei Legislaturperioden ohne den heute 80-Jährigen gegeben, der aber zuletzt 14 Jahre ununterbrochen am Ratstisch saß. Der von Pöltl erwähnte „grüne Daumen“ rührt von Nerz’ Beruf als Gärtnermeister her. „Er hat seine fachliche Kompetenz in allen Fragen der Landschaftspflege eingebracht, dieses Wissen wird sehr fehlen.“

Aber generell sei Herbert Nerz in der Stadt sehr verankert („Man hat ihn gekannt und geschätzt“), auch als Geschäftsmann. Folglich sei er im Gemeinderat stets ein Vertreter der Wirtschaft und der Selbstständigkeit gewesen.

Seine Leidenschaft habe zudem den internationalen Kontakten und den Städtepartnerschaften gegolten. Pöltl: „Er hat immer über den eigenen Horizont hinausgeblickt.“ Unvergessen sei sein wiederholter Einsatz als Schwetzinger Repräsentant auf dem Weihnachtsmarkt im italienischen Spoleto gewesen. Und das Herzensprojekt von Herbert Nerz sei das Waisenhaus in Sri Lanka gewesen, dessen komplette Außenanlage er gestaltet und das er immer wieder besucht habe.

Nerz selbst machte es wie immer kurz, bedankte sich bei den Kollegen am Ratstisch für die Zusammenarbeit und die Unterstützung bei Themen, die ihm am Herzen gelegen hatten. Und er wünschte seinem Nachfolger Dr. Christian Lorentz alles Gute. Der 47-jährige Arzt betritt aber kein Neuland, er gehörte dem Gremium bereits 2013/14 an. ali

