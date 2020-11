Der grüne Zwilling

Unsere Gesellschaft ist auf Konsum und Profit ausgelegt. Das war schon im Mittelalter so und wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Gerade am Black Friday und in der Vorweihnachtszeit locken die Geschäfte mit großen Rabatten; es läuft ein regelrechter Wettbewerb, bei wem es die höchsten Prozente gibt. Das ist aber per se nichts Schlechtes: Der Black Friday hat durchaus seine Daseinsberechtigung und die Aktion soll ja auch vor Ort in den Geschäften der kleineren Städte und Gemeinden, die dieses Jahr durch Corona schon genug Einbuße erleiden mussten, den Weihnachtseinkauf gehörig in Schwung bringen. Aber ich spreche mich schon gegen einen übermäßigen Konsum aus und finde utopische Angebote unmoralisch: Denn man kann sich ja denken, wie viel eine Näherin aus Bangladesch an einem T-Shirt verdient, das im Laden oder im Internet gerade mal zwei Euro kostet. Aber wenn ich schon lange einen neuen Laptop brauche, weil mein alter Kasten langsam den Geist aufgibt – warum sollte ich mir den dann nicht an diesem Freitag oder in der schwarzen Einkaufswoche kaufen und somit Geld sparen? Am besten noch vor Ort, um hier Arbeitsplätze zu sichern. Es gibt übrigens auch einen Green Friday, also einen grünen Freitag. Der findet am selben Tag statt wie sein Zwilling – und er will als nachhaltige Alternative dazu ermutigen, achtsamer und nachhaltiger einzukaufen. Bevor man etwas in seinen Einkaufskorb legt, soll man sich den Unterstützern zufolge einen Moment Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob man diesen Gegenstand wirklich braucht und haben möchte. Ist das der Fall, kann man sich den Artikel kaufen – auch zum Angebotspreis am Black Friday.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020