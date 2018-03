„Der gute Ton macht die Musik“

Anzeige

Meteorologisch gesehen hat der Frühling mit dem 1. März Einzug gehalten. Die klirrende Kälte überzeugt da bei Weitem noch nicht. Der gemischte Chor „Alive Vocals“ hat hierfür das richtige Mittel: Er lässt nämlich „Frühlingsstimmen“ erklingen und erwärmt so am Samstag, 10. März, um 19 Uhr die Herzen der Zuhörer im Lutherhaus. Die Vereinsvorsitzende Andreas Wilhelm erzählt im Gespräch mit dieser Zeitung, was Chorleiter Niko Connor und seine Mitstreiter bieten werden.

Frau Wilhelm, das Frühjahrskonzert der Alive Vocals gehört zu den „Schlagern“ in Sachen Musik in Schwetzingen. Was haben Sie sich diesmal einfallen lassen?

Andreas Wilhelm: Es wird wieder eine Mischung verschiedener Stilrichtungen geben, von lebendigen Popsongs über getragene unter die Haut gehende Chorarrangements, jazzigen Interpretationen und zeitlose Stücke – auch instrumental. Die Musik ist vielfältig und das ist das reizvolle daran. Das aufzuzeigen und zu einem Konzert zusammenzufügen, macht großen Spaß.