Mit Al Di Meola kommt am Dienstag, 28. April, der nächste große Name in die Wollfabrik. Der Italo-Amerikaner Al Di Meola zählt seit Mitte der 1970er Jahre zu den populärsten Jazz- und Jazzrock-Gitarristen. Seine ausgeprägte musikalische Ader wurde früh gefördert. Das schreibt das Veranstaltungshaus in einer Pressemitteilung.

Von Chick Corea entdeckt, spielt er bereits als Jungspund an der Seite von Größen wie Stanley Clarke und Lenny White. 1975 heimst er mit „Return to forever“ den Grammy für die beste Jazz-Performance einer Gruppe ein. Das Fachmagazin Guitar Player kürt ihn insgesamt gleich viermal zum Best New Talent und Best Jazz Guitarist.

Unverkennbarer Stil

Er gilt lange als schnellster Gitarrist der Welt und seine Solowerke „Land of the midnight Sun“ (1976), „Elegant Gypsy“ (1977) und „Casino“ (1978) etablieren ihn endgültig in der ersten Liga des Jazz. Seinen unverkennbaren Stil prägt eine Fusion aus Rock, Jazz, Latin und World Music. Einen Höhepunkt seiner Karriere erlebt der „Herr der Finger“ 1981 mit dem Live-Album „Friday Night In San Francisco“, das er gemeinsam mit John McLaughlin und Paco de Lucia aufnimmt. Das Album gilt als Genre-Klassiker, verkauft sich über zwei Millionen Mal. Mit Al Di Meolas neuem Album Across the Universe schließt er an sein erstes Beatles-Projekt „All your Life“ von 2013 an. Across the Universe ist eine aufrichtige Hommage an die Beatles und ihren Einfluss auf Generationen von Musikern und Musikliebhabern rund um die ganze Welt. Sein neuestes Album, das in New Jersey aufgenommen wurde, huldigt all die Momente und Meilensteine, die einen Al Di Meola heute definieren – den Mann, den Menschen, den Gitarristen, der Generationen von Musiker inspiriert hat, heißt es weiter.

Mit der Deutschlandtour zu Across the Universe lädt Al Di Meola seine Fans ein, eine sehr persönliche Musiktour durch sein Leben, beginnend als musikalisches Wunderkind bis hin zu seinem Leben als Vater, Ehemann, guter Freund mit allen Erkenntnissen und Verlusten zu seiner Beatles-Leidenschaft nachzuempfinden.

Mit dieser musikalischen Retroperspektive seines Lebens, seiner Musik und seiner einzigartigen 50-jährigen Karriere wird ein Blick in die neuen Musik-Abenteuer gewährt, mit denen er seine Zukunft pflastern will. zg

Info: Die Karten kosten im Vorverkauf 54,50 Euro (plus Gebühren) und an der Abendkasse 65 Euro. Tickets gibt’s im Kundenforum unserer Zeitung und online unter www.alte-wollfabrik.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020