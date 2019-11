Der Jahrgang 1943/44 feiert fröhlich den 75. Geburtstag

Es gab viel zu erzählen, als sich dieser Tage die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 1943/44 nach fünf Jahren wieder zu einem Jahrgangstreffen sahen. Bereits einen Tag zuvor gedachte eine große Abordnung auf dem Friedhof der Verstorbenen mit einem Blumengesteck, das am Ehrenmal niedergelegt wurde.

Tags darauf begrüßte Walter Imhof im TV-Clubhaus die 42 Ehemaligen (130 waren eingeladen). Es zeigte sich, dass die Gruppe kleiner wird; Alter, Krankheiten und teilweise lange Anreisen sorgen für Absagen. Aber auch der Tod reißt Lücken. Es war die Aufgabe von Walter Imhof, der Organisatorin Ursula Holland für ihre Vorbereitungen und die viele Arbeit zu danken und ihr einen Blumenstrauß zu überreichen. Ohne sie wäre so ein Treffen nicht möglich. Nach einem üppigen Essen trat Oskar Hardung als „Erinnerungserzähler“ auf. Er ließ dabei die Zeit um 1950 wach werden. Bei seinen Erzählungen im reinsten Schwetzinger Dialekt hörte man immer wieder: „Dess stimmd, hab isch aa so erlebd!“. Lange wurde noch geplaudert und über die eine oder andere Geschichte aus der Jugendzeit gelacht. Einig waren sich alle an diesem Abend, es war wieder ein herzliches und fröhliches Wiedersehen. gepe/BIld: Proetel

