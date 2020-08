Der Maggi-Steg und die Folgen

Meine Kindheit habe ich ja in Singen am Hohentwiel verbracht und mein Vater hat in der Maggi gearbeitet. Wenn wir ihn mal von der Schicht abholten oder wir in den Maggi-Laden gingen, wo es für Mitarbeiter leicht eingedellte Suppen- und Raviolidosen zum Spottpreis gab, dann mussten wir den Maggi-Steg überqueren. Der führte in luftiger Höhe über den großen Singener Bahnhof mit seinen fünf Personenzug- und weiteren fünf Güterzuggleisen.

Für uns Kinder war das immer ein Schauspiel, denn durch die Ritzen des Eisengeländers und der Holzbohlen konnten wir prima beobachten, wie die Züge ein- und ausfuhren und sich Menschenmengen auf die Bahnsteige entleerten. Und wenn dann eine der großen Schnellzugloks anfuhr, dann stand man mittendrin im Lokomotivenqualm. Rußige Hände inbegriffen, schließlich musste man sich ja festhalten, um nicht womöglich vom unten vorbeifahrenden Dampfross mitgerissen zu werden. Na ja, die Fantasie hat mir gerne derartige Streiche gespielt.

Der Singener Bahnhof war schon immer eine große Nummer, obwohl die Stadt ja auch nur knapp 50 000 Einwohner hat. Denn hier trafen sich die Schwarzwaldbahn Offenburg-Konstanz, die Gäubahn Stuttgart-Zürich und die Hochrheinbahn, die von Singen über Schweizer Gebiet nach Basel führt.

Einmal im Jahr luden Oma und Opa zu einer Bahnfahrt ein, meistens auf der Schwarzwaldbahn, weil sie wussten, dass sie uns Kindern mit den vielen Tunnels einen besonderen Gefallen getan haben. In Offenburg wurde dann ein wenig durch die Stadt gebummelt und im Bahnhofsrestaurant zu Mittag gegessen. Und dass ich dann im ESV (Eisenbahnersportverein) Südstern Singen Fußball spielte, war natürlich Ehrensache.

Es mag am Maggi-Steg, der mittlerweile seit vielen Jahren von einer Unterführung ersetzt ist, und den darunter hindurchdampfenden Lokomotiven liegen, dass ich bis heute Kurzurlaube gerne mit Dampfzugfahrten verbinde, zuletzt gerade jetzt im Bregenzerwald, wo eine U 24 uns auf Schmalspur von Bezau nach Schwarzenberg brachte.

Wenn’s dann zischt auch raucht, dann bin ich wieder der kleine Junge auf dem Maggi-Steg.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020