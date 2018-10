Der Mann hat’s nicht leicht

Der Mann genießt einen guten Ruf. Schon einmal in Schwetzingen wusste Peter Vollmer sein Publikum in der Alten Wollfabrik zu überzeugen. Mit seiner Mischung aus Comedy und Kabarett über und manchmal auch knapp unter der Gürtellinie zündete er damals ein beeindruckendes Feuerwerk. Doch dieses Mal, mit seinem neuen Programm „Er hat die Hosen an – sie sagt ihm welche“, gelang ihm das mit dem

...