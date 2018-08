Schönheit und Wohlbefinden von Kopf bis Fuß: Daniel Baro hat in der Straße Königsäcker 112 in Schwetzingen seinen Traum eines ganzheitlichen Beauty- und Wellness-Salons verwirklicht und lädt zum Kurzurlaub für Haare, Haut und Seele ein. Mit seinem hochmotivierten, top ausgebildeten Mitarbeiterteam und der exklusiven Premium-Kosmetikmarke La Biosthétique Paris bietet der Stylist in einem stilvollen, eleganten Ambiente ab sofort alles, was das anspruchsvolle Beautyherz begehrt.

Mit einem Eröffnungsevent wird am morgigen Sonntag, 26. August, der neue La Biosthétique-Salon Daniel Baro Friseure eröffnet. Auf zirka 160 Quadratmetern mit acht Verwöhnplätzen dürfen sich beautybegeisterte Kunden ab sofort nach allen Regeln ihren kosmetischen Bedürfnissen hingeben. Der Salon befindet sich im Schälzig und ist optimal mit dem Bus erreichbar. Zudem stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zu Verfügung.

Mit der hochwirksamen und hochwertigen Kosmetik von La Biosthétique Paris und seinem branchenweit einzigartigen Dienstleistungs- und Verwöhnspektrum zelebrieren der Friseurmeister Daniel Baro und seine motivierten Mitarbeiterinnen „The Culture of Total Beauty“. Die große Besonderheit der Marke besteht in ihrem individuellem Produkt- und Leistungsangebot im Premiumsegment, das exakt auf die Bedürfnisse der Salonkunden in puncto Mode, Eleganz und Lifestyle zugeschnitten ist.

Vom erstklassigen Haarschnitt über trendorientiertes individuelles Styling, schonendste Colorationsmethoden und exklusive Haarpflege bis hin zu Make-up, Kosmetik- und Wellnessbehandlungen reicht das professionelle Carepaket. „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir erkennen seine Persönlichkeit und rücken ihn optisch ins rechte Licht“, definiert Daniel Baro die Leidenschaft für ganzheitliche Schönheit. Die Kunden bei Daniel Baro Friseure werden mit einem köstlichen, eigens für die Marke komponierten Tee begrüßt.

Fundierte Kopfhaut- und Hautanalysen vor der Behandlung sorgen dafür, dass das Team individuell auf die Kunden eingehen kann. Wellnessrituale wie Kopfhaut- und Handmassagen, mit Aromen getränkte „Hot towels“ sowie kleine kosmetische Dienstleistungen vor, während und nach der Behandlung machen den Salonbesuch zum Event der Extraklasse, bei welchem alle Sinne verwöhnt werden.

Der gebürtige Plankstädter ist seit 21 Jahren Friseur und freut sich über seine neuen Räumlichkeiten. „Es liegt uns am Herzen, dass unsere Gäste den Salon mit einem ganz besonderen Gefühl von Schönheit, Wohlbefinden und Entspannung wieder verlassen“, definiert der leidenschaftliche Friseurmeister seine Zielsetzung.

Beim Eröffnungsevent am morgigen Sonntag sind alle Kunden und Interessierte eingeladen, mit dem Team von Daniel Baro Friseure anzustoßenden. Ein Koch verwöhnt mit ausgewählten Köstlichkeiten. zg

